Dries Van Noten en andere ontwerpers doen een veiling voor het goede doel LDC

27 april 2020

16u49

Bron: Business of Fashion 0 Style Er zijn al heel wat modehuizen die zich inzetten voor de strijd tegen corona, door handgel en mondmaskers te maken. Nu gaan enkele luxemerken nog een stapje verder en organiseren ze een veiling. Het geld dat ze ophalen, gaat naar een goed doel dat zich inzet voor zorgmedewerkers.

De mode-industrie heeft de krachten gebundeld voor een unieke veiling, om geld in te zamelen voor het zorgpersoneel. Het is een Frans project - genaamd La mode s’engage’ - en de opbrengst gaat naar een Franse non-profitorganisatie #ProtegeTonSoignant.

Meer dan 80 modehuizen nemen deel aan de veiling. Het is geen verrassing dat het voornamelijk gaat om Franse labels. Denk maar aan Chanel, Celine, Dior, Louis Vuitton en Comme des Garçons. Ook de Belgische ontwerpers Dries Van Noten en Glenn Martens, van het ultrahippe Parijse modelabel Y/Project, tekenen present.

Blauw als rode draad

Elke designer moet een kledingstuk of een volledige garderobe doneren. Het kan gaan om een archiefstuk of een volledig nieuw item. Wel is er een rode draad: elk item moet - volledig of een klein stukje - felblauw zien, want dat is de kenmerkende kleur van #ProtegeTonSoignant.

De ngo is vijf weken geleden opgericht. Sindsdien heeft ze al meer dan 5 miljoen euro opgebracht. Die financiële steun gaat naar ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen, zodat zij mondmaskers en ander hoognodig materiaal kunnen kopen.

De veiling Le mode s’engange begint op vrijdag 1 mei en loopt af op maandag 4 mei. Je kan bieden vanaf 100 euro.