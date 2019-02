Drama in de kappersstoel: zo reageer je het best na een slechte knipbeurt Liesbeth De Corte

06 februari 2019

07u48

Je trekt naar de kapper met een duidelijk idee van hoe je kapsel er moet uitzien, maar het resultaat lijkt er allesbehalve op. Herkenbare situatie? Kans is groot dat je tranen met tuiten wil huilen. En dat mag uiteraard, maar je kan ook anders reageren en in één klap de schade beperken.

Of je nu enkel en alleen de punten laat knippen, je lokken wil kleuren of een foto van je favoriete sterrenkapsel bij hebt: een bezoek bij de kapper is altijd spannend. Je bent immers nooit 100% zeker hoe je coupe er uit zal zien als je weer naar buiten stapt. En heel af en toe kan het eindresultaat dik tegenvallen. Zo’n teleurstellende knipbeurt hebben we allemaal al eens meegemaakt, ook de redactieleden van Nina.

Redacteur Timon: “Ik laat mijn haren al jaar en dag door een vriendin knippen die lang in een salon gewerkt heeft. Tot zij een maand lang op vakantie ging en ik - wegens een beginnend nektapijt - niet anders kon dan andere oorden op te zoeken. De nieuwe kapster in kwestie bleek een kater van jewelste te hebben en had bovendien ook haar kind bij omdat ze geen opvang kon vinden. Het resultaat? Een scheef opgeschoren coupe met hier en daar nog een lange pluk. Kinderachtig en razend als ik was, postte ik bij thuiskomst meteen een kwade Stories op Instagram. Om daarna te merken dat ze mij volgde en dus alles had gelezen. Gênant. Ik ben nooit meer terug geweest.”

Redactrice Valérie: “‘Ik schrik er eigenlijk van dat uw haar niet volledig is achtergebleven in onze wasbak’. Met deze bemoedigende woorden stuurde mijn kapster me na een tamelijk intensieve bleachingsessie van een uur of zes de wijde compleet verbouwereerd wereld in. Luttele uren daarvoor stelde ik haar de vraag of het mogelijk zou zijn om van donkerbruin naar lichtblond te gaan. ‘Natuurlijk’ had ik toen als antwoord gekregen. Dat het hele proces me zes uur van m’n leven, ettelijke honderden euro’s en compleet gefrituurde lokken zou kosten vergat ze er voor de gemakkelijkheid wel even bij te vertellen.”

Redactrice Liesbeth: “Na jarenlang sparen voor lange lokken was ik klaar voor verandering: ik wou een speelse bob. Alleen had mijn kapper het woordje ‘speels’ niet verstaan, of dat vermoed ik toch. Ze draaide mijn haar omhoog en zette er onverbiddelijk de schaar in. Niet alleen was ik zeker 20 centimeter kwijt, maar ik kreeg ook een stijf, tuttig kapsel à la Doortje uit ‘F.C. De Kampioenen’. Perplex stapte ik buiten. Nadat ik in de zijspiegel van een auto checkte dat het vast niet zo erg was als ik dacht - dat was het trouwens wél - heb ik heel wat traantjes gelaten. Een halfuur later stond ik opnieuw in de kapperszaak, met panda-ogen van de uitgelopen mascara. 3 kappers hebben nog geprobeerd om mijn coupe te redden, maar helaas. Gelukkig groeit een kort kopje, zelfs eentje dat aanvoelt als een kaalgeplukte kip, weer snel bij.”

Redactrice Nele: “Kappers en ik: het is nooit een goeie combo geweest. Te kort, te dun, te licht, te donker, te bomma, te frisée. Toch stak er een kapperservaring met kop en schouders bovenuit. Oké, oké, ik pleit ook een beetje schuldig. Als tiener kon ik het niet laten om mijn haren te kleuren, helaas sloeg die kleur steevast na enkele maanden ros uit. Op een bepaald moment was ik het zo beu dat ik mijn haar verfde met de kleur ‘donkerbruin’, wat, je raadt het al, PIKZWART uitsloeg. Na mijn veel mislukte kleurpogingen dacht ik dan ook - zoals velen -: nu ga ik naar de kapper om het euvel op te lossen. Die was meteen erg duidelijk: “Ontkleuren ga ik niet doen, tenzij je ál je haren kwijt wil. Máár ik heb wel een oplossing. Ik ga bepaalde delen oplichten en dat gaat een wereld van verschil maken. Anderhalf uur later: mijn pikzwarte coupe was er nog steeds, alleen werd die nu rijkelijk aangevuld met enkele jaren 90-mèchen. Ik. Geloofde. Mijn. Ogen. Niet. Maar reageren: dat durfde ik niet. 80 euro armer stapte ik vol schaamte naar buiten, meteen richting Kruidvat voor een potje ontkleuring en een lichtere tint bruin.”

Tips van professionals

Na een tegenvallende knipbeurt hebben veel mensen - onze redactie dus ook - de neiging om volledig dicht te klappen. Géén goed idee, vindt Michael Dueñas, een bekende haarstylist die zich al ontfermd heeft over het kapsel van onder andere Lady Gaga. “Wees gewoon eerlijk. Zeg wat er op je lever ligt, zonder al te onbeschoft te zijn. Kappers voelen zich ook snel op hun tenen getrapt als ze grove kritiek krijgen op 'hun werk’.”

Boos worden en roepen dat je er vreselijk uitziet, is dus geen goede oplossing. Wat je wel moet doen? Concreet vragen dat je haar nog een tikje korter of donkerder mag, bijvoorbeeld.

Loop je na enkele dagen toch nog rond met een vervelende knoop in de maag? Keer dan gewoon terug naar het salon, zeggen Dueñas en zijn collega Paul Labrecque. “Vaak willen mensen iets wat totaal niet bij hun natuurlijke haarstijl past. De kans is dan ook heel klein dat het resultaat flatterend zal zijn. Idealiter legt een kapper dit op voorhand uit, zodat je weet dat jouw gewenste resultaat niet haalbaar is”, legt Labrecque uit. Uit eigen ervaring weet hij dat veel mensen hun zinnetje toch doordrijven. Dankzij de juiste styling krijg je toch de coupe van je dromen. “Tijdens een tweede bezoek kan je polsen naar tips om je haar op de juiste manier te verzorgen en te stylen.”

Ben je alle vertrouwen kwijt? Dan is het tijd om een nieuwe kapper te zoeken. Samen kan je bekijken wat de volgende stap is: extensions, opnieuw knippen of een nieuw kleurtje.