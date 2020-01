Draagt de man binnenkort ook een hak? LDC

21 januari 2020

17u04

Wie het schoentje past, draagt binnenkort een hak. Óók de man. Dat lijkt althans toch de boodschap van de modeweken.

Als het van grote modehuizen afhangt, ruilen we dit jaar onze sneakers voor hakken. En jawel, ook de heren durven een etalage hoger te wandelen. Ontwerpers als Jimmy Choo, Giuseppe Zanotti en Christian Louboutin stuurden tijdens de mannenmodeweken immers heel wat modellen mét hak de catwalk op.

En dat doet een vraag rijzen: is 2020 het jaar waarin mannen de hak omarmen? Sterren als Harry Styles, Marc Jacobs en Sam Smith komen er misschien mee weg, maar we moeten de eerste typische Vlaamse werknemer nog zien binnenstappen op kantoor met frivole hakjes. En dat lijkt ons niet voor morgen.

Slagers, ruiters en koningen

Nochtans is het niet voor het eerst dat mannen zich in een schoen met hak zouden wurmen. Sterker nog: waarschijnlijk zijn hakken uitgevonden voor mannen. In het oude Egypte droegen slagers ze al, zodat ze niet door het slachtafval moesten lopen. Ook krijgers en ruiters in Mongolië gebruikten een hakje om beter in de stijgbeugels te blijven zitten. En in de 17e eeuw werd de trend overgenomen door Europeanen. De hak stond toen vooral synoniem voor adel. Denk maar aan de Franse koning Lodewijk XIV die verzot was op hakjes.

Iets recenter kropen ook Elton John, Prince en David Bowie geregeld het podium op met platforms. Maar jan met de pet? Die vond er niets aan, en in het straatbeeld was er nergens een man met hak te bespeuren. Al zit de kans er in dat daar binnenkort verandering in komt.

Genderneutraal is normaal

De mannenhak sluit immers perfect aan bij genderneutrale mode, die tegenwoordig je van het is. Zo wordt mannenmode steeds eleganter en minder macho, waardoor vrouwen ook kunnen snuisteren in de kleerkast van hun vriend. In zeer excentrieke vorm kan je een voorbeeld nemen aan modehuis Gucci, dat vorige week nog mannen in babydolljurkjes hulde. Ook ketens als COS springen enthousiast mee op de kar. Zij brengen geregeld oversized kledingstukken uit die niet specifiek mannelijk of vrouwelijk aanvoelen. Als kers op de taart zijn er nog sterren als Timothée Chalamet, die dankzij z’n romantische en vrouwelijke uitstraling, verkozen is tot stijlvolste man van het jaar.

Deze modehuizen gaven alvast het goede voorbeeld tijdens de fashion weeks in Milaan en Parijs:

Christian Louboutin

Wij zeggen Louboutin. U denkt stiletto. Het luxeschoenenmerk staat immers bekend om z’n iconische, torenhoge pumps met rode zool. Het is dan ook niet verrassend dat Christan Louboutin ook relatief hoge hakken voor mannen heeft ontworpen. Tijdens Paris Fashion Week zagen we bijvoorbeeld enkele loafers en laarzen met een blokhak van 6 centimeter passeren.

Giuseppe Zanotti

Voor z’n nieuwste collectie liet de Italiaanse ontwerper zich inspireren door David Bowie. “Hij is al jaren mijn idool”, zo zegt Giuseppe Zanotti zelf. “En ik hou van sleehakken.” Een plus een is twee: in zijn herfst-wintercollectie voor 2020 zitten verschillende Chelsea-laarzen met een funky hakje.

Tegelijk liet hij weten dat hij een grote fan is van genderfluïde mode. “Het heeft geen zin om een onderscheid te maken tussen man en vrouw. En dat hebben we voor een deel te danken aan de sneaker: die heeft een deur geopend naar identieke schoenen voor mannen en vrouwen. Het wordt tijd dat we dat ook op een formele manier aanpakken.” Mét hakken, zodus.

Rick Owens

Ook Rick Owens ging de mosterd halen bij Ziggy Stardust. Tijdens Paris Fashion Week liet hij z'n modellen paraderen in chunky platformschoenen, gemaakt van leder en suède. Hij deinsde daarbij niet terug van opvallende kleuren zoals felblauw.

Jimmy Choo

Modeontwerper Jimmy Choo - oftewel Choo Yeang Keat - is al langer voortrekker van hakken voor mannen. Zo voorziet hij de acteur Billy Porter geregeld van een paar voor op de rode loper.

Dries Van Noten

Nog een grote aanzwengelaar van deze trend is onze eigenste Dries Van Noten. Voor de herfst-wintercollectie van 2020 stuurde hij mannen de catwalk op met faux fur en dierenprints. Om de look af te maken, combineerde hij verschillende outfits met platformlaarzen. Wij zijn fan.