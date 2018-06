Draagbare trends voor heren gespot op straat tijdens de mannenmodeweken Timon Van Mechelen

Waar modellen op de catwalk de meest extravagante creaties dragen die moeilijk te vertalen zijn naar het dagelijkse leven, zijn de toeschouwers meestal gehuld in iets meer draagbare varianten daarvan. Momenteel showen designers hun nieuwste lente- en zomercollecties voor 2019 in Parijs. Hiervoor waren Milaan, Firenze en Londen aan de beurt. Wij spotten enkele trends op straat.

Het hemd met korte mouwen

Ooit verguisd door de modewereld, nu is het hemd met korte mouwen weer helemaal terug. Open te dragen met een T-shirt of marcel onder of gesloten en in je broek gestopt. In felle kleuren en prints of neutraal zwart en wit. Zolang het maar geen ruitjes zijn.

De handtas voor mannen

Anno 2018 heb je als man geen enkel geldig excuus meer om je hele hebben en houden in je broekzakken te proppen. Tassen zijn al een tijdje niet meer enkel bestemd voor vrouwen en het aanbod voor heren is groter dan ooit. Van de heuptas tot een grote clutch en een lederen tas waar je laptop in past.

Het vissershoedje

Niet meteen een item om naar kantoor te dragen, wél ideaal voor het festivalseizoen. Het vissershoedje of de bucket hat houdt je hoofd koel en je ziet er tegelijkertijd ultra hip uit. A$AP Rocky, Justin Bieber en Pharrell Williams dragen het ding al op hun hoofd, jij binnenkort ook?

De playsuit

Rompertjes, van die kruippakjes met korte pijpen, werden oorspronkelijk bedacht voor baby’s omdat ze niet kunnen losgewoeld worden. Jaren later kwam er de volwassen versie - ook wel playsuit genoemd - voor vrouwen en tegenwoordig dragen ook mannen rompers. Je moet er flink wat lef voor hebben, dat geven we toe, maar je steelt er wel de show mee als je het aandurft. Je hoeft trouwens niet voor een exemplaar met drukke print te kiezen zoals te zien is op de onderstaande foto’s. Er zijn ook effen playsuits beschikbaar die meer draagbaar zijn.

Oversized

Sinds de modewereld in de ban is van de skatecultuur, mag alles weer wat losser hangen. Van broeken en T-shirts tot zelfs kostuums, je koopt ze tegenwoordig allemaal een paar maten te groot.