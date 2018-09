Draagbare perfectie bij Dries Van Noten Timon Van Mechelen

27 september 2018

10u56 1 Style Hoewel de nieuwe lente- zomercollectie van onze Belgische trots Dries Van Noten het midden houdt tussen couture en pret-à-porter, was het geheel verrassend draagbaar. Volgens Vogue was het één van zijn beste collecties in tijden en daar kunnen we alleen maar mee instemmen.

Vederlichte stoffen, ingenieuze drapeer- en knooptechnieken, neutrale kleuren die de felle blauw- geel en oranjetinten er alleen maar beter doen uitkomen, prachtige prints op de lange zijden jurken en rokken, pumps met subtiel streepdetail, veren en pailletten: wat was de lente- zomercollectie voor 2019 van Dries Van Noten mooi.

Zijn oog voor detail en keuze van stoffen deed ons denken aan de collecties op de tweejaarlijkse couturemodeweek in Parijs, maar tegelijkertijd is alles ook bijzonder draagbaar. Geen extremiteiten, maar draagbare perfectie waarin je kunt stralen op een of ander chique tuinfeest.