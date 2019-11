Draag morgen rood en steun Rode Neuzen Dag: tips en tricks van een stylist Timon Van Mechelen

28 november 2019

09u49 1 Style Morgen, vrijdag 29 november, wordt overal in Vlaanderen Rode Neuzen Dag gevierd. Ook jij kunt je steentje bijdragen door “a touch of red” toe te voegen aan je outfit. Met behulp van onderstaande tips en tricks van onze NINA-stylist lukt dat zelfs zonder moeite.

“Kleurrijke kledij heeft een grote invloed op hoe je gezien wordt. Kies je voor een felle kleur, dan geef je een signaal naar andere mensen. Zo blijkt uit onderzoek dat mannen vrouwen aantrekkelijker vinden in een rode jurk dan in een jurk met een andere kleur. Wie een outfit in een felle tint draagt, straalt zelfverzekerdheid uit. Felle kleuren zijn immers voor durvers. Bovendien fungeren ze vaak als ‘conversation starters’, en kunnen ze zo het ijs breken,” legt trendwatcher en kleurexperte Hilde Francq van trendstudio Francq Colors uit.

Zo draag je rood

“Rood is mijn favoriete kleur, en volgens mij kan je er dan ook niet veel mis mee doen”, zegt stylist Sarah Roelstraete. “Al snap ik dat veel mensen niet goed weten hoe ze het moeten combineren. Het is immers een opvallende kleur die al snel met alle aandacht gaat lopen. Gelukkig staat rood eigenlijk iedereen. Alleen blondines moeten opletten met tomaatrood, dat kan er soms een beetje tacky uitzien. Zij kiezen beter voor warmere variaties zoals bordeaux of oranjerood. Die tinten zagen we ook veel terug op de catwalk, vaak in combinatie met winterse kleuren zoals bruin, okergeel en donkergroen. Donkere types kunnen alle tinten rood dragen, maar pittig rood is helemaal mooi.”

“Een rode jas of trui vind ik prachtig en fleurt meteen je grijze winterlook op. In het gezelschap van basics in neutrale kleuren zoals marineblauw, beige en wit ziet het er niet té opzichtig uit, zeker niet als je ze combineert met een casual sneaker. Is zo’n fel kledingstuk alsnog too much voor jou? Rode accessoires zoals pumps of enkellaarsjes, een riem of sjaal zijn subtieler maar hebben toch een wow-effect. Alleen van een rode das bij mannen ben ik geen fan, dat vind ik meer weggelegd voor politiekers”, lacht Roelstraete.

Do’s-and-don’ts

- “Doorgewinterde fashionista’s combineren dit seizoen verschillende tinten rood in één outfit. Cognacrood met koraalrood en tomaat bijvoorbeeld. Superopvallend, dus enkel voor durvers.”

- “Felrood gaat heel goed samen met lichte denim. De combinatie doet een beetje denken aan wat vrouwen droegen in de jaren zestig, maar werkt anno 2019 minstens even goed.”

- “Rood en zwart samen is sexy en uitdagend, dus die combinatie is eerder weggelegd voor het uitgaansleven. Overdag kan het wat hard overkomen omdat rood zo nog meer opvalt.”

- “Op de catwalk was het een en al ruitentroef en dat is meteen ook een makkelijke manier om rood in je outfits te verwerken op een meer subtiele manier. De winkels liggen momenteel vol met schotse ruiten, waar altijd rood in verwerkt zit. Kies voor een sjaal, een blazer of kokerrok en je bent helemaal mee met de laatste mode.”

- “Felrood combineer je beter niet met andere primaire kleuren zoals geel of kobaltblauw. Dat is een beetje te veel van het goede, zeker in de winter.”

- “Een rode jeansbroek is een beetje passé, maar rode pantalons zijn dan weer wél je van het. Staat heel chique met een blouse in het gebroken wit bijvoorbeeld.”

- “Ook voor mannen gelden de bovenstaande tips, trouwens. Leuk is ook om een rode rolkraagtrui onder een kostuum te dragen, of onder een blazer. Rode sneakers onder een jeansbroek zie je tegenwoordig ook veel op straat, net als rode sweaters met kap. Je van kop tot teen in het rood hullen, ligt voor mannen iets moeilijker. Hou het bij één stuk in het rood. Less is more, heren.”

- “Overdrijf niet met juwelen als je een rood bovenstuk draagt. Omdat de kleur al genoeg opvalt, creëer je een kerstboomeffect als je er oorbellen, een halsketting én armbanden bij draagt. Kies ook eerder voor goud dan zilver, dat staat chiquer.”

Hieronder vind je wat voorbeelden ter inspiratie!

Rode Neuzen Dag kent vrijdag zijn finale. Met het ingezamelde geld helpt Rode Neuzen Dag onze jongeren sterker te maken, vooral op scholen. Samen met meer dan 2 miljoen lezers gaat HLN voor #generationstronger. Als elke HLN-lezer slechts 1 euro bijdraagt, kan Rode Neuzen Dag een recordsom ophalen in de laatste rechte lijn. Het enige wat je daarvoor moet doen, is een sms sturen. Dat doe je door NEUS te sms’en naar 4666. Met slechts 1 euro kan je dus een wereld van verschil maken. Of het is gelukt, verneem je vrijdag tijdens de grote liveshow op VTM om 20.40 uur.

Wil jij nog extra een steentje bijdragen? Op de website van Rode Neuzen Dag kun je ook een gift doen.