Draag je zomerkleren in de winter door met deze 5 stylingtips Timon Van Mechelen

23 november 2018

Nu het officieel ijskoud is in ons land, bergen de meeste mensen die mooie topjes en rokken ver weg op in de kast om plaats te ruimen voor dikke truien en broeken. Zonde eigenlijk, want mits de juiste stylingtrucjes kun je al dat fleurigs en kleurrijks gewoon blijven doordragen in de winter. Wij leggen je uit hoe je aan de slag gaat.

1. Draag er een coltrui onder

Het klinkt misschien raar, maar probeer het eens uit en je zult zien dat het eigenlijk best leuk staat zo’n coltrui onder een blouse of zelfs jurk. Kies voor een dun exemplaar van wol en in een simpele kleur zoals zwart of grijs. Zo hoef je niet elke dag een dikke trui aan en kun je al die zomertopjes blijven dragen zonder kou te lijden.

2. Jasjes over elkaar

Niets mis met een dikke teddy- of donsjas, maar soms wil je ook gewoon bijvoorbeeld dat leuke jeansjasje aan. Dat kan gelukkig! Door er bijvoorbeeld een klassieke lange wollen jas over te dragen, blijf je warm én hoef je niet al je favoriete zomerjasjes op te bergen. Simpel maar effectief.

3. Draag een broek onder een jurk

Voor je gillend weg klikt, een broek onder een jurk kan écht waar. Al moet je wel met een aantal zaken rekening houden als je niet rechtstreeks uit het foute gedeelte van de jaren 90 wil lijken te komen. Belangrijk is dat je voor een lange jurk gaat, minstens tot net onder de knieën. Opteer ook voor een niet al te brede broek, want daardoor lijk je ook zelf breder. Eigenlijk moet je het gewoon bekijken als een panty onder een jurk dragen maar dan warmer. Zo kan je ook die luchtige zomerjurkjes aan.

4. Thermisch ondergoed

Thermisch ondergoed enkel geschikt om te gaan skiën? Zeker niet. Het grote voordeel aan dit onsexy kledingstuk is dat je er niets van ziet en je het dus overal onder kan dragen. Een ideale manier om bijvoorbeeld die losse zijden broek of katoenen hemd ook in de winter te kunnen blijven dragen.

5. Laagjes

Waarom zou je niet eens een dikke wollen trui over een jurk of rok dragen met daaronder nog een jeansbroek? Experimenteer een beetje, draag winter- en zomerstuks allemaal door en boven en onder elkaar. Niet elke look zal er geslaagd uit zien, maar dat is ook net het leuke eraan.