Dr. Martens staat in de etalage LDC

15 oktober 2019

15u12 0 Style Een tijdje geleden schreven we al dat de combats van Een tijdje geleden schreven we al dat de combats van Dr. Martens weer helemaal in zijn. Nu blijkt dat het populaire schoenenmerk op zoek is naar een koper. Dat meldt het bekende modemagazine WWD.

In de jaren 70 en 80 waren de Dr. Martens-combats louter het symbool van punks, goths en skinheads, maar anno 2019 lijken de stoere boots populairder dan ooit. Quasi elke hippe vogel heeft wel een paar in z’n schoenenrek staan. Dat blijkt ook uit de groeicijfers van het voorbije jaar. Het bedrijf maakte 70% meer winst en had een omzetstijging van 30%. Als kers op de taart opende het label het voorbije jaar ook 20 nieuwe winkels wereldwijd.

Permira, de eigenaar van Dr. Martens, wil nu ten volle profiteren van dat succes. De Britse holding heeft immers bekendgemaakt dat het op zoek is naar een koper. En ze verwachten er een flinke duit voor te krijgen: maar liefst € 1,3 miljard om precies te zijn. Een heel pak geld. Zeker als je weet dat Permira vorig jaar het schoenenmerk heeft gekocht voor 340 miljoen euro. Modemagazine WWD spreekt dan ook over een ‘hallucinante vraagprijs’. Of kopers die mening delen, is nog niet bekend.