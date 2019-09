Doutzen Kroest start eigen YouTube-kanaal en ze is niet het enige model TVM

19 september 2019

15u40 0 Style Topmodel Doutzen Kroes (34) heeft deze week een eigen YouTube-kanaal gestart. In ‘Doutzen Diaries’ geeft ze een inkijkje in haar dagelijkse leven, zowel op privé- als werkvlak. De Nederlandse schone doet dat in navolging van verschillende andere modellen als Romee Strijd en Naomi Campbell die al een tijdje, met succes, video’s maken op het socialemediaplatform.

In het Nederlandse tv-programma Jinek vertelde Doutzen Kroes dat ze zelf benaderd is door YouTube om een kanaal aan te maken. Dat heeft te maken met de nieuwe strategie van het videoplatform waarbij meer focus ligt op mode en lifestyle waar we hier al uitgebreid over schreven. Kroes vertelde ook dat ze een zo realistisch mogelijk beeld wil schetsen van haar werk en leven om zo een andere kant van zichzelf te kunnen tonen. “De kant die mensen af en toe wel zien in de media, maar die ze niet zo goed begrijpen. Ik denk dat het leuk is om te laten zien dat ik echt helemaal anders ben dan hoe ik altijd word neergezet”, aldus Kroes. Haar eerste vlog werd alvast meer dan 32.000 keer bekeken en dat op minder dan 20 uur tijd.

Zin in meer gekregen? Een overzichtje van een aantal andere modellen die vlogs maken op YouTube:

1. Naomi Campbell - 301.000 volgers

Van wat haar - bijzonder uitgebreide - routine is als ze op een vliegtuig stapt, tot hoe een bezoekje aan de supermarkt loopt als je een van de bekendste supermodellen ter wereld bent: Naomi Campbell filmt het allemaal in korte video’s.

2. Romee Strijd - 1,05 miljoen volgers

Het eveneens Nederlandse topmodel Romee Strijd was één van de eerste modellen om serieus met YouTube aan de slag te gaan en dat heeft ondertussen zijn vruchten afgeworpen. Met meer dan 1 miljoen volgers is ze een heuse ster op het platform. Strijd toont zowat alles dat in haar leven omgaat, van shoots voor Victoria’s Secret tot wat ze op een dag eet.

3. Martha Hunt - 35.100 volgers

Collega Victoria’s Secret Angel Martha Hunt maakt pas 3 maanden filmpjes en gaf haar kijkers onder andere al een tour in haar appartement en ze liet haar dagelijkse work-outroutine vastleggen op beeld.

4. Emily DiDonato - 201.000 volgers

De Amerikaanse Emily doet sporadisch nog wel modellenwerk, maar focust zich tegenwoordig meer op haar razend succesvolle YouTube-kanaal. Daarop maakt ze voornamelijk beautyvideo’s zoals tutorials waarin ze make-uplooks van sterren nabootst.

5. Daniel Maritz - 363.000 volgers

Mannelijke modellen op YouTube zijn voorlopig nog een uitzondering, maar de Zuid-Afrikaanse Daniel Maritz bewijst dat er in ieder geval een publiek voor is. Hij maakt video’s over allerhande lifestyle-onderwerpen zoals afvallen, modetips, hoe je grijs haar kunt camoufleren, etc.