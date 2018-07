Doutzen Kroes wil opkomen voor olifanten met gloednieuwe handtas Liesbeth De Corte

18 juli 2018

11u29

Bron: CR Fashion Book 1 Style Het Nederlandse supermodel Doutzen Kroes heeft een missie: voorkomen dat olifanten zullen uitsterven. Om voor dat project geld in te zamelen lanceert ze samen met Loewe een handtas, uiteraard ook in de vorm van een olifant.

Het gaat om een limited edition handtas die gebaseerd is op de Elephant Mini Bag-collectie van Loewe. De volledige opbrengst van dit tasje gaat naar de organisatie Elephant Crisis Fund, die tegen stroperij en illegale ivoorhandel strijdt.

De tekst gaat verder onder de foto.

De kleine crossbody bag zal enkel en alleen verkrijgbaar zijn in een terracotta-kleur. Met die neutrale keuze springen de kleurrijke kralen die aan de tas hangen des te meer in het oog. Die vrolijke versiering werd trouwens gemaakt door vrouwen van de Samburu Trust in Kenia, een organisatie die zich niet alleen inzet voor het welzijn van de majestueuze dieren, maar ook voor onderwijs en de voorziening van water en gezondheidszorg.

De tekst gaat verder onder de foto's.

#FBF KOMP’s tireless leaders on the ground a month ago in Africa scheming wonderful things for the elephants ❤️🐘 @trishgoff @davidbonnouvrier @doutzen @tiffanyandco #knotonmyplanet #elephantcrisisfund #tiffanysavethewild Een foto die is geplaatst door null (@knotonmyplanet) op 13 jul 2018 om 21:37 CEST

Het is trouwens niet de eerste keer dat Doutzen Kroes zich van haar meest diervriendelijke kantje toont. In 2016 poseerde ze - samen met een reeks andere topmodellen als Cara Delevingne, Joan Smalls, Miranda Kerr, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Adriana Lima en Christy Turlington - voor 'Knot on my Planet', een campange van het Elephant Crisis Fund. "Ik wil niet dat mijn kinderen opgroeien in een wereld zonder olifanten in het wild," zei ze daar toen zelf over. Sindsdien is ze ook het gezicht en ambassadrice van KOMP.

Wie het goede doel op een stijlvolle manier wil steunen, kan onder meer via de webshop van Loewe een handtas kopen. Voor één exemplaar tel je € 1.200 neer.