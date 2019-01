Dopamine dressing: kan kleurrijke kleding je echt gelukkiger maken? Timon Van Mechelen

22 januari 2019

10u08 0 Style Na een ontkenningsfase kunnen we er niet meer omheen: met temperaturen onder het vriespunt is de winter nu echt in het land. Voel jij je ook sneller moe en ben je prikkelbaarder? Trek dan eens je aller kleurrijkste kleding aan. Volgens experts is ‘dopamine dressing’ namelijk dé manier om een winterdip tegen te gaan. Maar klopt het echt dat een kleurrijk kledingstuk invloed heeft op je humeur?

“Kleurrijke kledij heeft een grote invloed. Kies je voor een felle kleur, dan geef je een signaal naar andere mensen. Zo blijkt uit onderzoek dat mannen vrouwen in een rode jurk aantrekkelijker vinden dan diezelfde vrouwen in een jurk met een andere kleur. Wie een outfit in een felle kleur draagt, straalt zelfverzekerdheid uit. Felle kleuren zijn immers voor de durvers. Ze fungeren ook vaak als ‘conversation starters’, en kunnen zo het ijs breken,” legt trendwatcher en kleurexperte Hilde Franq van trendstudio Francq Colors uit.

“Ken je het onderzoek waaruit blijkt dat (zelfs geforceerd) glimlachen je automatisch al gelukkiger maakt? Dat lijkt een omgekeerde logica. We verwachten immers dat een glimlach het gevolg is van een geluksgevoel, niet de oorzaak. Volgens mij geldt hetzelfde voor felle kleurrijke kledij. Je trekt ze aan en zult je vanzelf vrolijker gaan voelen. Dus ja, ik geloof wel in dopamine dressing,” aldus Franq.

Ook binnen de modewereld valt het op dat kleuren weer ‘en vogue’ zijn. Op de afgelopen zomershows stuurden onder andere Calvin Klein, Valentino, Balenciaga, Gucci, Dries Van Noten, Marine Serre, Jacquemus en Victoria Beckham silhouetten de catwalk op in knalkleuren. Maar ook naast de catwalk dragen fashionista’s alsmaar meer kleurrijke outfits.

Vooral in het Hoge Noorden, waar ze zo gekend stonden om hun minimalistische Scandinavische stijl in sobere kleuren, valt de ommekeer op. Plots zijn daar merken als Saks Potts, Ganni en Rodebjer die voluit voor kleur en print gaan en daar ook mee scoren. Bekende Deense en Zweedse influencers zoals Marie Jedig, Trine Kjær en Pernille Teisbaek ruilden eveneens hun zwarte en grijze kledij in voor kleurrijke ensembles en zagen hun aantal volgers op sociale media daardoor alleen maar toenemen. Aangezien een alsmaar grotere groep mensen zich laat inspireren door Instagram, heeft dat natuurlijk invloed. Zelfs in België, waar beige en grijs de boventoon voeren, spotten we steeds meer kleur op straat.

Een voorbeeld daarvan is Catherine Kosters, modejournaliste bij Flair: “Mijn omgeving kent mij als een heel kleurrijk persoon. Opvallende prints, regenboogtinten en hier en daar een Hello Kitty-accessoire. Pas wanneer ik zwart draag, kijken mensen raar op. Hoewel een all black outfit super stijlvol kan zijn, vind ik het vaak een “gemakkelijke” oplossing. Spelen met kleur vergt meer durf en creativiteit. Al roept mijn moeder dat ik kleurenblind ben wanneer ik pakweg roze en rood combineer. Zelf geloof ik niet in één vaste stijl; mijn stijl evolueert van dag tot dag naargelang mijn gevoel en inspiratie. De ene keer kies ik voor monochroom, de andere voor een printmix. ‘s Ochtends je outfit uitkiezen is een belangrijk ritueel om aan de dag te beginnen en geen betere start dan een knalgroene bloemenjurk en babyblauwe Muppet-jas, toch?”

‘Dopamine dressing’ kan kortom wel degelijk invloed hebben op je humeur, al is het te kort door de bocht om te stellen dat iedereen er gelukkiger door wordt. Zwart slankt bijvoorbeeld af. Iemand die complexen heeft over zijn of haar figuur zal dan ook niet per se beter geluimd de dag doorkomen in een fuchsia roze trui en groene broek. En uiteraard niet iedereen die graag donkere kleding draagt, is daarom ongelukkig. Maar je garderobe een kleurenboost geven is in ieder geval nooit een slecht plan. Om het jou gemakkelijk te maken, shopten we alvast enkele kleurrijke stukken bij elkaar:

1/ Handtas van CKS, € 59,99, online en in de winkels te koop.

2/ Jurk van Baum und Pferdgarten, € 284, o.a. online te koop.

3/ Zonnebril van Ace & Tate, € 98, online en in de winkels te koop.

4/ Sweater van Edited, € 39,90, online te koop.

5/ Laarsjes van Dries Van Noten, € 332, via Yoox.

6/ Rok van Cos, € 115, vanaf februari online en in de winkels te koop.

7/ Trui van Essentiel Antwerp, € 165, online en in de winkels te koop.

8/ Broek van Arket, € 89, online en in de winkel in Brussel te koop.

9/ Trui van Drykorn, € 149,95, online te koop.

10/ Sneakers van Nike, € 139,95, via Avenue Store.