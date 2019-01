Door je haar op deze manier te föhnen zie je er jaren jonger uit Valérie Wauters

08 januari 2019

09u06

Bron: Goed Gevoel 1 Style In de zoektocht naar een jong uiterlijk concentreren we ons meestal op ons gelaat. Maar wist je dat ook onze lokken een belangrijke rol spelen in hoe jeugdig (of net niet) je eruitziet? De manier waarop je je haar droogt is daarin vaak een bepalende factor.

De sleutel tot een jonger uiterlijk mag dan wel in de badkamer liggen, het is waarschijnlijk niet op de plek die je denkt. Crèmes en serums smeren zijn een voor de hand liggende stap in het anti-agingproces, maar ook je haardroger speelt hierin een belangrijke rol. Een ouderwets kapsel, ten gevolge van verkeerd gedroogd haar, doet ons er immers al snel enkele jaren ouder uitzien.

Een oubollig kapsel doet niets voor je uitstraling. Integendeel zelfs: naar binnen gekrulde punten voegen met gemak enkele jaren toe aan je werkelijke leeftijd. Die gedateerde look hebben we vaak te danken aan de manier waarop we onze lokken drogen. Wanneer we ons haar drogen, houden we meestal zowel onze brushborstel als onze haardroger in horizontale richting. Ongewild zorgt dat er vaak voor dat onze haarpunten naar binnen gedroogd worden, en ons kapsel een meer ouderwetse vibe krijgt. Denk: nieuwslezeres anno 1980.

Gelukkig valt dit euvel snel te verhelpen. Al wat je daarvoor moet doen is even opletten hoe je je haardroger en brushborstel hanteert. Droog in de horizontale richting aan de haarwortel, maar draai je borstel in de verticale richting bij het drogen van de lengtes van je haar. Hierdoor voeg je beweging en een subtiele golf toe aan je lokken, waardoor je er met gemak enkele jaren jonger uitziet.