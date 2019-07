Dolce & Gabbana verkoopt nu plussize maten, toch blijven ze een uitzondering in de modewereld Timon Van Mechelen

09 juli 2019

10u50 0 Style Het Italiaanse modehuis Dolce & Gabbana gaat meer inzetten op grotere maten, dat meldt het bedrijf aan FashionNetwork.com. Helaas is dat anno 2019 nog steeds een unicum in de highfashionwereld. Slechts een handvol modehuizen bieden hun luxekleren aan in een grotere kledingmaat dan 44 en dat terwijl ongeveer 27% van de vrouwen in de westerse wereld een maat tussen 48 en 58 heeft.

Modemerk Dolce & Gabbana breidt zijn aanbod uit tot de Italiaanse maat 54, wat neerkomt op onze maat 48. Daarvoor produceerde het label tot en met de Italiaanse maat 48, wat bij ons een maat 42 is. Een woordvoerder van het merk vertelt dat Dolce & Gabbana altijd al waardering heeft gehad voor vrouwelijke sensualiteit in alle vormen en dat schoonheid geen maat is maar een attitude. In het verleden liepen al verschillende keren plussize modellen mee op de modeshows van het modehuis.

Een positieve vooruitgang uiteraard, want bijna alle grote luxemerken verkopen maar kleren tot maximum maat 44. Bovendien worden daar duidelijk veel minder stuks van geproduceerd en ingekocht, want op bijna alle webshops staat zelfs bij nieuwe items te lezen dat er nog weinig stock is in die grootste maat. Consultancy Bain & Company onthulde eind vorig jaar nog zijn halfjaarlijkse voorspelling voor de wereldwijde kledingmarkt, en signaleerde toen een opvallend tekort aan designerkleding voor grotere maten. Momenteel doet 20% van de luxemodemerken aan inclusieve maatvoering. Het vorig jaar gelanceerde 11 Honoré, een online designerboetiek voor maten 40 tot 50, liet vakblad Women’s Wear Daily weten dat maat 50 hun bestverkochte maat is. Ze dringen er daarom bij de luxemerken die ze verkopen al een tijdje op aan groter te denken.

Onder fastfashionketens is de situatie net helemaal anders. Zij hebben al een tijdje door dat er veel vollere vrouwen zijn die echt wat te besteden hebben en dat zij ook niet allemaal in wijdvallende tentachtige tunieken door het leven willen. Bijna alle grote ketens hebben ondertussen aparte collecties voor vollere vrouwen en ze gebruiken ook steeds vaker plussize modellen in hun campagnebeelden. Ook dat gebeurt in de luxemodewereld nog steeds weinig. Uit het tweejaarlijkse rapport van The Fashion Spot bleek recent nog dat er amper 50 plussize modellen meeliepen op de catwalk tijdens de afgelopen modeweken en dat ze slechts in een handvol defilés te zien waren.

Rijke blondines

“Merken lijken nog steeds te denken dat hun klanten allemaal rijke en slanke blondines van gemiddelde leeftijd zijn, terwijl dat statistisch gezien niet klopt. Ik denk dat ze bang zijn om die doelgroep te verliezen en daarom geen risico’s durven te nemen. In hun ogen staat verandering gelijk aan geld verliezen”, vertelde Jessie Van Osselt, medeoprichtster van het jonge modellenbureau OFFF Models, eerder al aan ons.

Uiteraard kost het wel geld om kleding in grotere maten te verkopen. Bestaande patronen moeten worden uitvergroot, er moeten andere pasmodellen ingehuurd worden en er is meer stof nodig. Voor beginnende merken is het daarom nog enigszins begrijpelijk dat ze de plussize markt overslagen. Maar dat is niet het geval voor modehuizen zoals pakweg Gucci om maar één voorbeeld te geven. Het Italiaanse modebedrijf draaide vorig kwartaal immers nog een omzet van 2,3 miljard euro. Toch weigert het voorlopig kleren te verkopen in een maat groter dan 40.

Dat gaat hand in hand met het droomaspect van de mode vertelt Peter Burghoudt van het Amsterdamse modellenbureau Ego’s Models. “Magazines en modehuizen willen met hun fotoshoots en shows mensen een sprookje voorhouden. De locaties zijn waanzinnig, de kleren adembenemend en de modellen prachtig. De bedoeling is om mensen even in een andere wereld te laten vertoeven. Omdat niemand van een kledingmaat 46 droomt, blijft het aandeel van plussize modellen beperkt.”