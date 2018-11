Dolce & Gabbana pakt uit met schattige feestcollectie voor kinderen TVM

03 november 2018

10u57 0 Style Kerst en Nieuwjaar zijn officieel in aantocht en dus heb je weer een excuus om je kinderen in feestelijke pakjes te hijsen. Voor wie het wat extra mag kosten, kan daar nu bij Dolce & Gabbana voor terecht. Het modehuis heeft namelijk een überschattige en helaas ook peperdure feestcollectie voor kinderen uitgebracht.

De collectie bestaat uit 56 kledingitems voor jongens en meisjes en wordt exclusief verkocht via de luxewebshop Net-A-Porter. Er zit onder andere een mini-kostuum bij in glimmend goud, een jurk met tule in de hippe terracottakleur en een simpeler kleedje met bollen op.

Prijzen variëren tussen € 85,00 voor een strikje en € 1.150,00 voor een indrukwekkende rode jurk met gouden borduursels op. Ridicuul om zo’n dure stukken voor je kinderen in de groei te kopen? Wellicht, maar eerder verkocht een kindercollectie van Gucci ook al volledig uit. Niet zo gek dus dat modehuizen het blijven proberen.