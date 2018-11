Dolce & Gabbana bieden excuses aan na racismerel Valérie Wauters

25 november 2018

09u36 0 Style Het Italiaanse modehuis kwam in opspraak na een racistische marketingcampagne en uitgelekte berichten van één van de ontwerpers. Nu bieden beide ontwerpers hun excuses aan in een video die massaal gedeeld werd op de Chinese sociale netwerksite Weibo.

“De voorbije dagen hebben we lang en hard nagedacht. We zijn diepbedroefd over alles wat er is gebeurd en wat we hebben aangericht in jullie land”, steekt het paar van wal in de video. “Het spijt ons. Onze families hebben ons altijd geleerd om respect te hebben voor de verschillende culturen overal ter wereld. Daarom willen we ook om jullie vergiffenis vragen omdat we jullie cultuur verkeerd hebben geïnterpreteerd.” Dolce & Gabbana benadrukken verder dat ze steeds van China en zijn cultuur hebben gehouden, en dat zullen blijven doen.

Ondanks de uitgebreide excuses wordt het ontwerpersduo vrolijk verder door de modder gehaald in de comments onder zowel de Youtube- als Instagramvideo.