Doe ook eens: je wenkbrauwen versieren als kerstboom TVM

13u48

Bron: Refinery 29 4 Instagram @taytay_xx Style Met de feestdagen mag je make-up wat meer glitteren en schitteren dan anders, en dat hebben heel wat make-upartiesten en bloggers goed begrepen. Op sociale media duiken steeds meer foto’s op van zogenaamde ‘kerstboom-wenkbrauwen’. Nee, je hoeft gelukkig geen kerstballen aan je wenkbrauwen te hangen, met plakdiamantjes en –sterren kom je al een heel eind.

De ‘kerstboom-wenkbrauwen’ zien er ingewikkeld uit, maar eigenlijk zijn ze dat helemaal niet. Je hebt alleen vaseline of wenbrauwgel nodig en tonnen glitters, pailletten en sterren. Leg ze in model en plak er zoveel kitsch op als jij zelf wil. Houd de rest van je make-up simpel, zodat je wenkbrauwen letterlijk de show stelen en klaar is kees.

Hieronder vind je inspiratie:

Sometimes your favourite vlogger invents Christmas eyebrows and you just have to try them out yourself. Thank you @taytay_xx for the festive look! 😄🎄// #christmastreeeyebrows #vlogmas #itsnomers #taylorr #makeup #eyebrows #forfun #motd Een foto die is geplaatst door Naomi Rose (@itsnomers) op 10 dec 2017 om 20:14 CET

Who is loving this Christmas tree eyebrow trend?!!!! ALSO @cakedbycass WILL BE TAKING APPOINTMENTS ON SATURDAYS FOR MAKE-UP🎄 @cakedbycass #christmastree #christmasmakeup #christmastime #christmas #holidaymakeup #christmastreeeyebrows Een foto die is geplaatst door BLEND BEAUTY BAR (@blend_beautybar) op 11 dec 2017 om 02:36 CET

👍👎?!!! C'est la nouvelle tendance beauté qui fait fureur (lol), les sourcils façon sapin de noël intronisé par la youtubeuse @taytay_xx Qui veut test ? 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 New trend alert #Christmastreeeyebrows Thoughts ? Een foto die is geplaatst door Amanda comme une Amande (@fashion___p) op 07 dec 2017 om 17:31 CET

inspired by @taytay_xx 💓 #ChristmasTreeEyebrows it would mean the world to me if she would see my post💓 i watched her videos since 4 years when she started doing kawaii hairstyles😌🌹 TAG HEER!! (edit : she liked omg omg omg) Een foto die is geplaatst door null (@taytay_xx) op 05 dec 2017 om 19:03 CET

🎄🎄🎄😂 #christmastreeeyebrows Een foto die is geplaatst door null (@hugoklein_makeup) op 09 dec 2017 om 00:07 CET

i have a strong desire for #christmastreeeyebrows to be a legit trend. what do you think? @taytay_xx Een foto die is geplaatst door lilyy (@ohshiieru) op 08 dec 2017 om 21:36 CET