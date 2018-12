Doe net als Victoria Beckham en draag eens een hip werkmanspak Timon Van Mechelen

03 december 2018

09u09 0 Style Vroeger vooral gedragen door bouwvakkers, schilders en andere werkmannen, nu ook door hippe fashionista’s zoals Victoria Beckham: het werkmanspak of zoals de Engelsen het zo mooi zeggen: ‘boilersuit’. Naast trendy is het ook gewoon handig omdat je in één keer aangekleed bent, ideaal dus voor dagen waarop je niet weet wat aan te trekken.

Het werkmanspak 2.0 mag dan wel lijken op een overall van werklui, het is ietsje getailleerder en gemaakt van mooiere materialen. Beschikbaar met korte en lange mouwen en het moet altijd een tikkeltje te groot. Nu de winter eraan komt, koop je best een exemplaar van een dikkere en stugge stof, voor de zomer zijn er ook modellen beschikbaar in pakweg zijde.

Voordelen

Je kunt het werkmanspak zowel casual met sneakers dragen als chique met hakken, waardoor het geschikt is voor eender welke gelegenheid. Al is het grootste voordeel natuurlijk dat je in één keer aangekleed bent. En het zit nog eens ultra comfortabel ook, alsof je de hele dag in pyjama rondloopt.

Nadeel

Hoe veelzijdig en stijlvol het werkmanspak dan ook mag zijn, er is helaas ook wel één nadeel aan verbonden. Het is namelijk één van de meest onhandige kledingstukken ooit uitgevonden, en met name dan als je naar de wc moet. Eerst ben je een kwartier kwijt om het uit te trekken en vervolgens zit je halfnaakt op de pot. Veel valt daar helaas niet aan te doen, al kun je als tussenoplossing ook wel kiezen voor een aparte jas en broek in dezelfde kleur en stof. Het ziet er ongeveer hetzelfde uit, maar is wel een pak handiger.

Voor wie niet direct weet waar te zoeken en niet het budget heeft om het prachtige exemplaar van Posh Spice, dat van haar eigen peperdure modemerk is, te kopen, zochten we voor jullie enkele mooie voorbeelden bij elkaar.

