Documentaire over mysterieuze ontwerper Martin Margiela komt vrijdag uit Margo Verhasselt

08 april 2020

14u48 0 Style Vrijdag, op 10 april, komt de documentaire over het leven van de beroemde Belgische designer Martin Margiela, ‘Martin Margiela: in his own words’, uit. De documentaire geeft een unieke inkijk in het leven van de mysterieuze ontwerper.

De documentaire ‘Martin Margiela: In His Own Words’ ging in november in New York in première en werd geregisseerd en geproduceerd door de Duitse Reiner Holzemer, die ook al een biopic maakte over Dries Van Noten. Het is niet de eerste keer dat er een film over de ontwerper uitkomt, wél dat hij er zelf aan meewerkt. Het is erg opvallend dat de ontwerper nu een blik in zijn leven geeft, want hij houdt écht niet van de spotlights. Integendeel zelfs, er zijn zo goed als géén foto’s van de man achter het label te vinden en interviews geeft (of beter gaf) hij enkel per fax. Toen een sluwe paparazzo er toch in slaagde een snapshot van de ontwerper te maken, werd die onmiddellijk de wereld in gestuurd onder de veelzeggende titel ‘This is Fashion’s most invisible man’.

Er werd twee jaar geleden al eens een documentaire gemaakt over de Belgische modeontwerper, die kreeg toen de naam We Margiela. Margiela werkte destijds echter zelf niet mee aan de documentaire en liet alleen medewerkers en zijn zakenpartner Jenny Meirens aan het woord.

Het Belgische modelabel Maison Margiela (eerst Maison Martin Margiela) werd in 1988 uit de grond gestampt nadat Martin Margiela afstudeerde aan de Antwerpse modeacademie en wat ervaring opgedaan had bij Jean-Paul Gaultier. Met zijn eerste show wist hij al meteen een grote indruk te maken omdat hij zo anders omging met mode. Zo had hij bijvoorbeeld tweedehandsstukken uit elkaar gehaald om daar met nieuwe stoffen een helemaal ander en uniek stuk van te maken. Het is onder andere voor die deconstructie- en reproductietechnieken dat hij zo bekend werd. In 2009 verdween Margiela echter definitief van het toneel. Het merk werd daarna een tijdje gerund door een vijftigkoppig anoniem designerteam, dat steevast in witte laboratoriumjassen op de shows verscheen. In 2012 ontwierpen zij een collectie in samenwerking met de Zweedse modeketen H&M, wat ervoor zorgde dat ook het grote publiek het Belgische merk leerde kennen. Twee jaar later nam ontwerper en enfant terrible John Galliano er het roer over. Een groter contrast leek haast niet mogelijk met de schuwe Martin Margiela, maar de collecties van Galliano kregen al bij al positieve commentaren en ook qua verkoop deed het merk het lang niet slecht.