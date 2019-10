Documentaire over modeontwerper Martin Margiela wordt op 8 november getoond in New York Margo Verhasselt

21 oktober 2019

10u28

De Belgische modeontwerper Martin Margiela draagt heel wat mysterie met zich mee. Al wordt er binnenkort een tipje van de sluier over zijn leven opgelicht. Volgende maand gaat een nieuwe documentaire over zijn leven in première in New York.

De documentaire werd geregisseerd en geproduceerd door de Duitse Reiner Holzemer die ook al een biopic maakte over Dries Van Noten. Het is niet de eerste keer dat er een film over de ontwerper uitkomt, wél dat hij er zelf aan meewerkt. Het is erg opvallend dat de ontwerper nu wel een blik in zijn leven geeft, want hij houdt écht niet van de spotlights. In tegendeel zelfs, er zijn zo goed als géén foto’s van de man achter het label te vinden en interviews geeft (of beter gaf) hij enkel per fax. Toen een sluwe paparazzo er toch in slaagde een snapshot van de ontwerper te maken, werd dat onmiddellijk de wereld in gestuurd onder de veelzeggende titel ‘This is Fashion’s most invisible man’.

Er werd twee jaar geleden al eens een documentaire gemaakt over de Belgische modeontwerper, die kreeg toen de naam We Margiela. Margiela werkte destijds echter zelf niet mee aan de documentaire en liet alleen medewerkers en zijn zakenpartner Jenny Meirens aan het woord.

Margiela stelde voor de documentaire zijn persoonlijk archief ter beschikking en toont onder anderen schetsen van zijn allereerste collectie. De soundtrack die gekozen werd, komt van de Belgische rockband dEUS. De film wordt getoond op het Doc NYC filmfestival in New York op 8 november.