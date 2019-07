Dochter Kylie Jenner heeft haar eerste magazinecover beet Nele Annemans

06 juli 2019

17u43

Bron: Harper's Bazaar 0 Style Stormi Webster, dochter van Kylie Jenner, is met haar 17 maanden een van de jongste telgen van de Kardashian-familie die een covershoot beet heeft. Samen met haar mama en grootmoeder Kris Jenner schittert ze namelijk op de cover van het juli-augustusnummer van de Arabische Harper’s Bazaar.

Oorspronkelijk was het niet het plan dat Stormi mee de cover zou sieren, aldus het tijdschrift. Maar Kylie bracht haar dochtertje mee naar de fotoshoot en haalde een Dolce & Gabanna-babykleedje uit haar tas tevoorschijn dat perfect paste bij de luipaardprint die zij en Kris droegen. “Let’s do this”, riep Kylie naar verluid naar de crew.

En zo geschiedde. In het interview zelf vertelt Kylie open over hoe het moederschap haar relatie met haar eigen moeder Kris volledig veranderde. “Toen ik moeder werd, veranderde mijn kijk op het leven volledig, en ook die op mijn eigen moeder. Ik waardeer nu zoveel meer wat ze allemaal voor mij gedaan heeft”, zegt de realityster. “Nu begrijp ik hoe ze zich voelt over mij, de manier waarop ze van me houdt, en hoe sterk haar liefde is voor haar kinderen omdat ik zie hoe geobsedeerd ik ben door Stormi.”

Kylie was zo blij met de covershoot dat ze prompt alle beelden op haar Instagram deelde.