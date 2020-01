Dochter Annelien Coorevits straalt in campagne van mama’s modemerk NINA-redactie

07 januari 2020

11u12 0 Style Elena, het dochtertje van Annelien Coorevits (33), is zoals gewoonlijk te zien in de nieuwe campagne van de kinderlijn van Miracles. Het mode- en accessoiremerk van haar mama. “Bij de creatie van de kids items vraag ik regelmatig de mening van mijn dochtertje”, aldus Annelien.

Wat in 2015 begon als een kleinschalig juwelen- en accessoiremerk, groeide ondertussen uit tot een volwaardig all-round label met onder andere kledij, juwelen en accessoires. Dankzij een nieuw partnership met het Belgische agentschap Fashion Club 70 komt daar in 2020 trouwens ook nog een eerste schoenencollectie van Miracles bij.

Naast kleding en accessoires voor volwassenen, ontwerpt Coorevits sinds 2016 ook een kindercollectie waarvan haar dochtertje Elena steevast het gezicht is. Zoals vele andere merken, focust ze daarbij steeds meer op de ‘twinning items’ voor moeder en dochter.

Annelien Coorevits: “Bij de creatie van de kids items vraag ik regelmatig de mening van mijn dochtertje Elena. De twinning collectie is dus echt een creatie van ons tweetjes. Wanneer we er in onze twinning outfits samen op uit trekken is Elena altijd enorm fier dat ze ‘lijkt op mama’. Als moeder is het ook erg fijn om op zo’n unieke manier verbonden te zijn met mijn dochter. Andere mama’s geven ook vaak aan dat de twinning collectie hen dichter bij hun dochter brengt. Dat is ongelooflijk leuk om te horen.”

Elena haar favoriet stuk uit de collectie is trouwens het blauwe boho-geïnspireerde ‘Doolittle’ kleedje.