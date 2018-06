Diversiteit troef op de catwalk bij Marni Timon Van Mechelen

Als het over diversiteit in de modewereld gaat, hebben we het bijna uitsluitend over vrouwen. Terwijl ook mannen op de catwalk en in campagnes overwegend blank, mager of net heel gespierd zijn. Modemerk Marni gaf in Milaan het goede voorbeeld door heren in alle vormen, maten en kleuren de catwalk op te sturen.

De nieuwe lente- en zomercollectie voor mannen van Marni staat in het teken van de Olympische Spelen, maar dan wel een variant “voor iedereen”, legde creatief directeur Francesco Risso na afloop van de show uit. Van dun tot vol, groot en klein, oud en jong: iedereen was inderdaad vertegenwoordigd op de catwalk. De show zelf vond plaats in een ondergrondse parkingsgarage in Milaan. De kleren waren duidelijk geïnspireerd op verschillende sportuniformen. Zo zagen we onder andere invloeden van tennis-, cricket- boks-, voetbal-, atletiek- en race-uniformen.