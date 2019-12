Dit zijn volgens interieurstyliste Anne-Catherine Gerets de grootste do's en don'ts voor je interieur Nele Annemans

02 december 2019

12u47 0 Style Of je nu houdt van een Scandinavische look of eerder weg bent van een landelijke stijl: er zijn een aantal do’s en don’ts waar je rekening mee moet houden in je interieur. Dit zijn alvast de grootste no-go’s volgens interieurstyliste Anne-Catherine Gerets.

1. De IKEA-cataloguslook

“IKEA is een geweldige winkel. Minstens een keer per maand ga ik erheen en zelfs wanneer ik maar een ding nodig heb, stap ik toch met een vijftiental dingen buiten. Maar vermijd dat je alles in dezelfde winkel koopt. Zoek je eigen stijl en combineer op jouw manier. Ga voor een mix van oud en nieuw, maak dingen zelf en spaar voor jouw droommeubel. Bezoek verschillende winkels en creëer zo je eigen unieke interieur.”

2. The floor is lava

“De meeste mensen willen hun woning optimaal benutten en toch een ruimtelijk gevoel behouden. Om die reden zetten ze vaak al hun meubels tegen de muur en laten ze het midden van de ruimte leeg. Helaas krijg je hierdoor eerder een ongemakkelijk dan een ruim gevoel. Alle meubelstukken staan dan op een rijtje en kleven precies aan de muur. Plaats gerust enkele meubelstukken in het midden van de kamer. De meeste mensen doen dit al wel met een arkchair, poef of salontafel, maar je kan het ook doen met grotere meubels. Daardoor definieer je mee het doel van dit gedeelte van de ruimte. En je kan ook bepaalde stukken gebruiken als room dividers: een boekenkast, een bankje ... Door af en toe een muur leeg te laten, komen andere meubelstukken weer beter tot hun recht. Tegen deze wand kan je dan leuke decoratie of kaders ophangen.”

3. Overal kabels

“Technologie is overal. En ik ben ook wel fan van technische snufjes die je leven makkelijker maken. Het enige probleem is dat ze voeding nodig hebben. En dan zit je daar met al die stroomkabels in je mooie interieur. Verstop stroomkabels daarom achter meubels of in kasten. Krijg je ze niet weggewerkt? Schilder ze dan eventueel in een onopvallende kleur (wit) of in dezelfde kleur als de muur.”

4. Lege hoeken

“In een ruimte heb je altijd hoeken. Het probleem is dat veel mensen niet weten wat ze ermee moeten doen. De plaats blijft dan leeg of er belandt een eenzame plant of vloerlamp. Ik zie dit zeer vaak als ik bij mensen thuiskom en noem het vaak het ‘awkward corners-syndroom’. Maak liever een cosy corner. Kleed de hoek aan met een stylish stoel, een tapijt, een tafeltje, een vloerlamp en een plant. Heb je daar niet genoeg ruimte voor? Hang dan enkele leuke kaders of boekenrekken aan de muur, of ga op zoek naar een hoekkastje.”

Meer weten? ‘Into Interieur’, Anne-Catherine Gerets (Borgerhoff & Lamberigts, € 24,99).