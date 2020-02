Dit zijn nu al de 7 meest opvallende modetrends op de fashion weeks

Dinsdag loopt in Parijs de laatste modeweek tot zijn einde. De shows blikken vooruit op de mode die we dragen in de winter van 2020. Wij sommen alvast de trends op.

1. Ruches en fringes

Ruches en fringes worden vaak gezien als een frivole trend voor de lente, maar ze duiken nu ook al enkele seizoenen op in herfst- en wintercollecties. NINA’s moderedacteur David Devriendt: “De mode gebruikt de maatschappij rondom ons als inspiratie, in tijden van #MeToo zorgt deze trend voor een frisse onbezorgdheid. De swung en romantiek vallen in de smaak.” Ontwerpers combineren de speelse accenten dan ook het liefst met een ander strak stuk: een zwarte blazer of een tailleriem bijvoorbeeld. “Dat maakt het geheel gestructureerder”, onderstreept David. “Ontwerpers spelen al te graag met contrasten en de combinatie van het harde en gestructureerde vormt een mooi huwelijk met het romantische en speelse van de ruches.

2. Colourblock

Colourblocking wordt al enkele seizoenen omarmd door ontwerpers, maar de trend gaat steeds verder. “Jewel tones en levendige kleuren doen het bijzonder goed”, geeft David mee. In België blijven we hier erg bescheiden in, al wordt colourblocking steeds gemakkelijker. “Kleuren die vroeger voor de zomer en lente weggelegd waren, komen nu ook in het najaar terug.” De trendkleuren voor deze herfst en winter? Fuchsia, lila, roest en boterbloem-geel en burned orange.

3. Lingerie als kleding

Lingerie als volwaardige kledingstuk dragen is hot. “De vrouwelijkheid wordt meer en meer in de verf gezet in iets preutsere tijden. Ontwerpers omarmen de #freethenipple-bewegingen en spelen hierop in met hun collecties.” Saint Laurent stuurde bijvoorbeeld een collectie die vooral latex in de verf zette de catwalk op. “Fantasieën worden met deze collecties geuit”, legt David uit.

4. Terug naar de kindertijd

Doll dresses en jeugdige looks worden meer dan ooit heruitgevonden. “Regressie is al een tijd aan de gang, maar er wordt ook steeds vaker gebruikgemaakt van spons en strikjes.” Gucci knipoogde in Milaan overduidelijk terug naar de onbezorgde kindertijd, maar ook Moschino ging hier verder op in. Belangrijk: Een kinderlijke look moet op een volwassen en stijlvolle manier gebracht worden. Speelsheid kan voor een positieve nood zorgen in je garderobe.

5. Layering

Rokken over broeken, lange handschoenen onder jassen, knieshorts in de winter. “Tegenwoordig kunnen ook kledingstukken zoals shorts gewoon in de winter gedragen worden. Silhouetten worden steeds breder en een beetje oversized en daar kan ook meer mee gedaan worden. Bedekken kan ook stijlvol. Designers focussen op comfort en het spelen met silhouetten.”

6. Craft & patchwork

Craft en patchwork zijn nog nooit zo hip geweest weet David: “Handgemaakte of gerecycleerde stuks komen steeds vaker voor op de catwalk. Duurzaamheid is meer dan ooit in. Designers bekijken dan ook in hun ateliers wat ze kunnen hergebruiken etc. Er wordt van het industriële afgestapt.”

7. Statement

Statement pieces zijn alomtegenwoordig dit jaar. De taille wordt verlaagd en de schouders en armen steeds meer in de verf gezet. “Het bovenlichaam wordt benadrukt door strakke schouders of brede armen. Gestructureerde kostuums uit de jaren 90 gaan niet snel verdwijnen, ze worden nog excentrieker en gestructureerder.”