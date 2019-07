Dit zijn nu al de 7 meest opvallende modetrends op de Belgische festivals

Style

Met Rock Werchter en Couleur Café is de Belgische festivalzomer afgelopen weekend officieel van start gegaan. Onze collega’s van Showbizz schreven al over de badpakken- en bikini-trend , maar er zijn nog wel meer dingen die je deze zomer overal gaat zien terugkeren op de weide. We spotten bijvoorbeeld opvallend veel tie-dye print, neon en vissershoedjes vorig weekend.