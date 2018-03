Dit zijn de trouwtrends voor bruiden in 2018 volgens Pinterest CD

11 maart 2018

12u57 0 Style In Blind Getrouwd koos Marjolein voor een opvallend paar sneakers en daarmee werd ook meteen de grootste trouwtrend van 2018 gezet. Uit het jaarlijks trouwrapport van Pinterest blijkt dat steeds meer brides-to-be kiezen voor een comfortabele outfit van kop tot teen.

Hoge neklijn met een diep uitgesneden rug (+351%) en omgekeerde ketting (+207%)

In 2018 kiezen bruiden massaal voor trouwjurken met een hoge neklijn. Van een col bateau tot een extra hoge halssluiting in kant: de decolleté is passé. Een zedige voorkant dus, maar wel met een diep uitgesneden rug en bijpassende ketting voor een sensueel contrast.

Champagnekleur (+358%)

Aan een rode trouwjurk zoals die van Ether uit 'Blind Getrouwd' durven de meeste bruidjes in spé zich nog niet wagen, maar champagnekleur ligt dit jaar wel opvallend goed in de markt.

Platte schoenen (+119%)

Geen felblauwe schoenen zoals onder de jurk van Marjolein kwamen piepen, maar bruiden opteren wel steeds vaker voor plat schoeisel. Van ballerina's tot sneakers: als het maar comfortabel zit.

Jumpsuit (+178%)

In combinatie met een comfortabele schoen is de jumpsuit ideaal om tot in de vroege uurtjes te dansen.

Bolero (+163%)

Ook de bolero maakt dit jaar een comeback. Van kanten truitjes tot exemplaren in tule: verschillende varianten worden gedragen in combinatie met een trouwjurk.

Nonchalant kapsel (+1247%) met natuurlijke accenten zoals bloemen en blaadjes

