Dit zijn de producten waar Nicole Kidman, Emma Watson & co bij zweren (en ze zijn super betaalbaar) Sophie Vereycken

Of het nu op Instagram is of op de rode loper: de nieuwe garde celebrities ziet er altijd stralend uit. Dat hebben ze te danken aan een heel leger make-up artiesten die altijd aan hun zijde staan, maar ook aan een paar goede producten, die eigenlijk best betaalbaar zijn.

Nicole Kidman: Rapid Wrinkle Repair Cream van Neutrogena (€ 21,99)

Dat Nicole Kidman er op haar vijftigste nog zo goed uitziet, wijt ze zelf aan haar favoriete nachtcrème van Neutrogena. "Vaak zijn rimpelcrèmes te agressief voor mijn huid, en krijg ik er puistjes of uitslag van. Bij deze is dat niet, en ik raad hem dan ook aan iedereen aan. Het maakt je huid soepel en glad. Ik gebruik het iedere nacht," vertelde de actrice aan Allure. Bij ons is Neutrogena moeilijk te krijgen, maar wie wil kan de crème scoren op een tripje naar Engeland of de Verenigde Staten, of online bestellen via Amazon.

Meghan Markle: Q10 Firming Body Lotion van Nivea (€ 6,29)

Ze mag dan bijna tot de koninklijke familie behoren, Meghan Markle leeft helemaal niet boven haar stand. Integendeel, haar favoriete doucheproduct haal je al in huis voor minder dan 10 euro. "Ik zweer bij de Q10 Firming Body Lotion van Nivea. Ik gebruik het dagelijks, en het werkt ontzettend goed voor mijn huid." En ja, ook wij kunnen 'm gewoon bij Kruidvat halen.

Eva Longoria: Volume Million Lashes van L'Oreal Paris (€ 14,51)

Sinds Eva Longoria te zien was in de campagne voor de mascara, gebruikt ze niets anders meer, zo vertelde ze aan Hello magazine. "Het borsteltje werkt ontzettend makkelijk en hij geeft mijn wimpers veel textuur. Bovendien klontert hij niet en is het een echt diepzwart." Bij ons te koop bij de drogist of via bol.com.

Kim Kardashian: Jurlique Rose Love Balm (€ 11,95)

Alles wat Kim Kardashian aanraakt, verandert in goud. Zo ook deze verzorgende balsem van Jurlique. De realityster zweert erbij omdat het hydrateert, droge huid verzacht en antioxidanten bevat, zo verklapte ze aan Allure. Bij ons is de balsem iets minder makkelijk te vinden, maar je kan 'm wel shoppen via lookfantastic.com.

Emma Watson: Perfect Pro Double Protection van DHC (€ 20,50)

Onze favoriete Disneyprinses is verknocht aan veganistische producten. Zo kan ze niet zonder haar mascara van DHC: "Het is de enige mascara die ik gebruik. Dat komt omdat ik een hekel heb aan agressieve reinigers. Die prikken en doen mijn ogen tranen, dat kan niét goed zijn. Deze mascara kan ik gewoon met lauwwarm water verwijderen en het borsteltje werkt ook erg makkelijk. Ik kan niet zonder." Voorlopig worden bij ons enkel de verzorgingsproducten van DHC verkocht bij ICI PARIS XL, maar de mascara vind je ook online bij lookfantastic.com.

Olivia Wilde: Cetaphil Milde Huidreiniger (€ 23,35)

Actrice Olivia Wilde houdt het liefst eenvoudig. "Mijn skincare is vrij budgetproof. Niet omdat ik niet meer zou willen betalen, wel omdat het gewoon supergoed werkt," vertelt ze. "Dermatologen zweren al jarenlang bij Cetaphil, dus wie ben ik om niet naar hun goede raad te luisteren?" Ook bij ons vind je Cetaphil in de apotheek.

Khloe Kardashian: Bio Oil (€ 12,39)

Zusje Kim smeert trouw met een balsem, Khloe kiest dan weer voor een olie. Ze gebruikt de Bio Oil cultklassieker zowel voor haar lichaam als haar gezicht. "Vooral 's avonds smeer ik een dikke laag voor ik ga slapen, en dan laat ik het 's nachts zijn werk doen." Bij ons is Bio Oil onder andere online te koop bij Douglas.

Emma Stone: Sensitive Facial Cleanser van Burt's Bees (€ 20,55)

Haar huid mag er dan wel puntgaaf uitzien, dat was vroeger heel anders, bekent Emma Stone. "Ik ben aan heel veel dingen allergisch, dus ik gebruik producten met zo weinig mogelijk ingrediënten om mijn gevoelige huid rust te gunnen. Ik gebruik de reiniger van Burt's Bees iedere avond, en heel af en toe scrub ik zachtjes met bruine suiker." De producten van Burt's Bees vind je bij de meeste biowinkels, of online via biovea.

Kat Dennings: True Match foundation van L'Oreal Paris (€ 11,89)

De 'The Two Broke Girls'- actrice gaat bijna altijd voor betaalbaar. "Zeker een product dat ik iedere dag gebruik, zoals make-up", vertelt ze aan Glamour. "Waarom zou ik 40 dollar uitgeven als ik ook een goede foundation vind voor een tientje? Ik blijf dan ook trouw aan mijn True Match foundation van L'Oreal." In België vind je de fond de teint bij de drogist, of via bol.com.

Gigi Hadid : ColorSensational Vivid Matte Liquid van Maybelline (€ 6,99)

Gigi ziet er altijd uit om door een ringetje te halen, dus als zij haar beautytips deelt, spitsen we onze oren. En gelukkig voor ons hoeven we niet eens diep in de buidel te tasten. Gigi's favoriete lipkleur, Nude Thrill van Maybelline, haal je namelijk gewoon bij Kruidvat.

Kylie Jenner: Detox & Brighten kleimasker van L'Oreal Paris (€ 9,99)

Net als haar oudere zus weet Kylie Jenner precies welke producten werken voor haar huid. Eéntje daarvan is het kleimasker van L'Oreal, dat ze naar eigen zeggen iedere winter bovenhaalt voor een stralende huid. En ook vinden het bij Di of Kruidvat.