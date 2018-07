Dit zijn de meest praktische (en hippe) handtassen voor een festival Djalil geeft je zomerse modetips Djalil Labyed

18 juli 2018

11u02 0 Style Zo klein mogelijk of net lekker ruim om er een goeie regenjas, zonnecrème en een hippe hoed in te kunnen transporteren? Welke handtassen zijn het meest praktisch op een festivel en zien er ook nog hip uit? NINA's guest editor Djalil van Maison Lab weet raad.

"Tomorrowland is in aantocht! Als ik met vriendinnen naar een festival ga, dan vraag ik me soms af waarom een vrouw zoveel spullen nodig heeft? Propvolle handtassen sleuren ze mee. Maar als ik dan iets nodig heb, toveren ze het zomaar uit één van hun tassen. Toch handig!

Maar welke grootte van tas is nu ideaal voor een festival? Let’s find out! Er zijn 3 formaten die perfect zijn voor festivals.

1. De heuptas voor de minimalist: Op dit moment is de heuptas trending. De tas was vooral bekend tijdens de jaren 90 en is helemaal terug van weggeweest. Ze is modieus maar tegelijk ook praktisch want je kan je broodnodige spullen (gsm, lippenbalsem, mascara en geld) erin kwijt. Daarnaast kan je vrij dansen zonder je zorgen te maken over zakkenrollers. Het enige nadeel is dat je er behalve een paar essentials weinig meer in kwijt kan.

2. Crossbody bag, een gulden middenweg: ideaal voor een festival is de crossbody bag. Stylish en tegelijk tover je meer ruimte om extra spullen mee te nemen zoals een haarborstel. Het verbaast mij altijd wat vrouwen allemaal in hun handtas kwijt kunnen. De crossbody bag is ondertussen een klassieker en is op elk festival meermaals te bespeuren. Tegenwoordig heb je ze in alle vormen en kleuren.

3. De rugzak, want more is more: heb je alle ruimte nodig? Kies een rugzak. Die zijn tegenwoordig helemaal niet meer duf én alles kan erin: een hapje, een regenjas, een extra top die wél nog fris ruikt.

Met één van deze drie modellen zal je zeker stralen op TML! En vergeet niet te genieten van de zon en de magische sfeer in Boom. "