Dit zijn de meest memorabele (en duurste) juwelen gedragen op de Oscars Margo Verhasselt

22 februari 2019

14u09 0 Style Uiteraard: jurken, winnaars en speeches zijn cruciaal wanneer het over de Oscars gaat. Maar de Oscars zouden de Oscars niet zijn zonder de meest extravagante en ravissante juwelen.

Het is zeldzaam om een celebrity op de rode loper te zien verschijnen zonder de nodige diamanten (of ja, smaragden, robijnen of saffieren). Ieder jaar kijken wij er alvast naar uit om te horen wie de eer kreeg om het duurste stuk te dragen, vorig jaar was dat Lady Gaga met oorbellen van zo'n 8 miljoen dollar (zo'n 7 miljoen euro). Maar het record is gevestigd op 20 miljoen dollar (17,6 euro).

Zondag is het opnieuw zover en omdat we niet kunnen wachten op alle nieuwe creaties zetten we alvast enkele van de duurste stuks op een rij.

Oorbellen Lorraine Schwartz

Angelina Jolie droeg in 2009 een paar oorbellen van de Amerikaanse juwelenontwerpster Lorraine Schwartz, het prijskaartje? 2,5 miljoen dollar ofwel zo’n 2,2 miljoen euro.

Oorbellen Lorraine Schwartz

Wat Lorraine Schwartz maakt, wordt gesmaakt. Want ook actrice Priyanka Chopra koos in 2016 voor een paar oorbellen van de ontwerpster, goed voor zo'n 3,2 miljoen dollar (2,8 miljoen euro).

L’Wren Scott ketting

Nicole Kidman koos in 2008 voor een statementketting van L’Wren Scott die 7 miljoen dollar of 6,2 miljoen euro kostte.

Oorbellen Lorraine Schwartz

Was het al duidelijk dat Lorraine de chouchou van de sterren is? Ook Gaga viel in 2016 voor een van haar creaties. Oorbellen van zo’n 8 miljoen dollar (7 miljoen euro).

Ketting Harry Winston

De Zuid-Afrikaanse schone, actrice Charlize Theron, koos in 2014 voor een ketting van Harry Winston waar een prijskaartje van 15 miljoen dollar ( 13 miljoen euro) aanhing.

Ketting Harry Winston

Gloria Stuart mag dan niet meteen een belletje doen rinkelen, haar ketting doet dat vast en zeker wel. Stuart speelde mee in de hitfilm Titanic en droeg deze blauwe ketting, gemaakt door Harry Winston, naar de Oscars. Hij werd geïnspireerd op het exemplaar uit de film. Goed voor zo’n 20 miljoen dollar of 17,6 miljoen euro, het record tot nu toe.