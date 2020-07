Dit zijn de meest Instagramwaardige hotelkamers ter wereld Nele Annemans

27 juli 2020

12u51

Bron: Metro UK 0 Style Niets heerlijker dan een prachtig ingerichte hotelkamer binnenstappen en weten dat het je thuis wordt voor de komende nachten. Helaas zal dat dit jaar waarschijnlijk ietsje dichter bij huis zijn dan normaal, maar wegdromen naar mooiere oorden kunnen we alvast wel doen. Dit is de top 5 van de meest gezochte luxehotels op Google.

Hotel Bristol, a Luxury Collection Hotel, Warschau, Polen

Dit iconische hotel met zijn poepchique slaapkamers is goed voor maar liefst 103.000 zoekopdrachten per maand en ligt op wandelafstand van de oude binnenstad.

Borgo Egnazia, Savelletri, Italië

Als een van de meest romantische bestemmingen ter wereld, is het geen wonder dat er ook een van de meest favoriete luxehotels gelegen is. Gemiddeld wordt het Borgo Egnazia Hotel maandelijks 49.000 keer opgezocht op Google. Met zijn prachtig witte interieur en idyllische traditionele architectuur is het dan ook een droombestemming voor koppels.

Sol y Luna, Sacred Valley, Peru

Voor een luxueuze overnachting waarbij je omringd wordt door prachtige natuur en dieren in het wild kan je bij het Sol y Luna-hotel terecht. Elke maand wordt het hotel dat in het hartje van de heilige vallei van de Inca’s ligt maar liefst 45.700 gegoogeld.

Turtle Island Resort, Nanuya Levu, Fiji

Het Turtle Island Resort is een privéverblijf van 500 hectare waar slechts 14 koppels tegelijk kunnen vertoeven. Elk stel kan er genieten van een privéstrand en een prachtige suite met adembenemend uitzicht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er maandelijks 45.700 keer naar het hotel gezocht wordt op Google.

Post Ranch Inn, Big Sur, Californië

Post Ranch Inn wordt gemiddeld 27.200 keer gegoogeld per maand en is gelegen in een bergachtig gebied in Californië met uitzicht op de prachtige Pacifische kust. De mooie kamers bieden alle comfort en luxe en je komt er volledig tot rust want storende prikkels zoals televisies worden geband in het hotel.

