Dit zijn de meest gegoogelde modewoorden van 2018 Nele Annemans

29 december 2018

14u05

Bron: The Huffington Post 0 Style Vorige week bracht Google zijn lijstje uit met de populairste modezoekopdrachten. Niet geheel onverwacht prijken onder andere Meghan Markle en kleding uit de jaren 90 op het lijstje, maar ook Harajuku, hipsterstijl én de jaren 80 ontbreken niet. Hier vind je alvast het hele lijstje.

1. Jaren 80-kleding

Het eerste plekje op het lijstje is gereserveerd voor de jaren 80-stijl. Die maakte eind dit jaar een heuse comeback. We zagen onder meer bij Marc Jacobs tal van modellen gehuld in oversized jasjes en met grote schoudervullingen over de catwalk lopen.

2. Grungestijl

De grungestijl dook voor het eerst op in de late jaren 80 en vroege jaren 90, wat meteen verklaart waarom het de op een na meest gezochte modestijl van dit jaar was. En alweer was het Marc Jacobs die meteen op de trend sprong en een geweldige grungecollectie op de markt bracht.

3. Jaren 90-kleding

Dat de jaren 90 helemaal terug zijn van weggeweest was je waarschijnlijk al opgevallen. De lange lederen jas, de Buffalo’s, alles van het merk Fila ... we zagen ze allemaal opnieuw de revue passeren. We zijn alvast benieuwd of ook de haltertopjes volgend jaar een comeback zullen maken.

4. Kleding uit de jaren 2000

Ja, ook de jaren 2000 waren een inspiratiebron voor menig fashionista. Vooral trainingspakken in alle vormen en maten gingen als zoete broodjes over de toonbank.

5. Meghan Markle

2018 was - soms tot vervelends toe - het jaar van Meghan Markle. In mei gaf ze haar jawoord in een jurk van Givenchy, waarna ze later dit jaar in stuk voor stuk prachtige outfits verscheen tijdens haar koninklijke tournee.

6. Mannenmode

Ja, ook je mannelijke wederhelft zocht dit jaar naar modeadvies.

7. Harajuku-kleding

Harajuku klinkt je misschien nog niet zo bekend in de oren, maar in andere delen van de wereld zoeken mensen massaal naar deze Japanse stijl. De beweging, die zijn naam dankt aan de Harajuku-markt in Tokio, is vooral in het leven geroepen om tegen de strikte sociale regels en de druk om aan de norm te voldoen in te gaan.

8. Hipsterstijl

Hipsters sieren al enkele jaren het straatbeeld en ook dit jaar blijven de flanellen overhemden, oversized brillen, tuinbroeken, veel te grote brillen en versleten Dr. Martens of Converse-sneakers enorm populair bij jongvolwassenen.

9. Kate Middleton

De hertogin van Sussex mag dan wel hoger op het lijstje prijken, Catherine, de hertogin van Cambridge zet nog altijd haar stempel op de modewereld en blijft de harten van modebewuste vrouwen stelen.

10. Jaren 80-herenmode

Niet alleen de vrouwen vielen voor de jaren 80-trend, ook mannen zochten massaal naar wat er 30 à 40 jaar geleden gedragen werd.