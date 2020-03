Exclusief voor abonnees Dit zijn dé make-uptrends voor 2020 (en zo ga je er zelf mee aan de slag) Sophie Vereycken

03 maart 2020

Style Ware schoonheid gaat nooit uit de mode, maar de inhoud van onze toilettas moet er soms wél aan geloven. Deze trends heeft 2020 voor ons in petto.

ls er één industrie bol staat van de trends en vernieuwingen, dan is het de cosmetica-industrie wel. Los van alle hypes en ontwikkelingen staat dit jaar in het teken van één grote overkoepelende tendens: nooit eerder was beauty zo persoonlijk. Dat zien we in de looks: voor elke nieuwe trend bestaat er een tegenbeweging. Terwijl de huid zo naturel mogelijk is – semitransparante foundations waar sproetjes nog vrolijk doorheen piepen – kan het op de lippen en de ogen niet gek genoeg; neonkleurige lipgloss, knalblauwe oogschaduw en een kanariegele eyeliner? Alles kan en alles mag. Make-up is een wapen van individualisme geworden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de populairste merken van het moment allemaal aan een persoonlijkheid gekoppeld zijn. Denk: Huda Beauty, Kylie Cosmetics, Jeffree Star Cosmetics, Fenty Beauty by Rihanna, en het gloednieuwe Rare Beauty by Selena Gomez. Merken staan tegenwoordig voor veel meer dan alleen een verzameling aan mooie kleurtjes. Ze dragen een mindset uit. Ze staan voor zelfexpressie, vrijheid. Maar bovenal voor eensgezindheid: steeds vaker hebben merken een eigen beautycommunity waar de make-upfans naast tips en tricks ook lief en leed met elkaar delen. Het is een manier geworden om met gelijkgestemde zielen in contact te komen, over de landsgrenzen heen. Beauty is geen losstaand gegeven meer, maar een levensstijl. Want eendracht maakt pracht, of hoe ging dat ook alweer?

Hoe het glanst Het begon met de ‘glass skin’-trend uit Korea. Eindelijk werd de matte huid van de troon gestoten en vervangen door een frisse teint met een gezonde glow. Dat zette zich door naar de rest van het gelaat: van de jukbeenderen tot de ogen, neus en lippen. Glans is terug, en dat zullen we geweten hebben. Hoe doe je het? Werk zo veel mogelijk met crèmes en glossjes, en poeder vooral niet af. Zo vangt het gelaat op een natuurlijke manier het licht, zonder dat je eruitziet als een discobal. La vie en rose On Wednesdays we wear pink. En op alle andere dagen ook. 2020 wordt het jaar van de roze-revival. Op je lippen, op je wangen, op je slapen en je ogen: overal komt de kleur terug. Hoe doe je het? Breng een klein beetje blush aan op de oogleden en neusbrug voor een frisse, rozige teint. Niet helemaal overtuigd van de monochrome look? Vervang dan alleen je bronzer door een roze kleurtje: je krijgt hetzelfde liftende effect, plus een jeugdige blos. Clinique, Dramatically Different Moisturizing BB-Gel € 28,50 bij Galeria Inno Knalfeest op je ogen Waarom investeren in kwalitatieve producten en mooie kleuren als niemand ze ziet? Make-up is letterlijk een manier geworden om je persoonlijkheid in de verf te zetten. Dat wil zeggen: krachtige kleuren en sterke geometrische vormen. Hoe doe je het? Durf te spelen met felle kleuren. En als de twee kanten niet helemaal gelijk zijn, zeg dan dat dat artistieke vrijheid is. Kunst- en schilderwerk Als make-up om persoonlijke beleving draait, dan is het niet zo gek dat we inspiratie uit het impressionisme halen. Aandacht voor expressie en gevoel staan centraal. Dat vertaalt zich naar een lappendeken van kleuren, pastelwolkjes en heel veel glitter. Hoe doe je het? Laat je creativiteit de vrije loop. Dat kan gaan van een subtiele pastelkleurige oogschaduw tot een overdaad aan glitter. Sproetgevallen Sinds Meghan Markle haar jawoord gaf met – naast een stralende glimlach – een heleboel schattige sproetjes op haar gelaat, zijn de guitige bruine vlekjes populairder dan ooit. Dat merken we aan de transparante foundations waar de huid nog doorheen gloort. Al kan je met de zogenaamde ‘faux freckles’ gerust nog een stapje verder gaan. Hoe doe je het? Zelf niet gezegend met sproetjes? Met behulp van een sjabloon en wat bronzer – of zelfbruiner voor de durvers – kan je zelf tijdelijke sproetjes op je snoet toveren. Of gebruik een freckle-tint: een soort van eyeliner die heel fijne, natuurlijk ogende sproetjes creëert. Blurred lines De makkelijkste make-uptrend van het jaar? Rommelige lippen. Ideaal voor langslapers en iedereen die niet heel handig is met een lipstick. Hoe doe je het? Breng een dun laagje kleur aan op de lippen, en vervaag vervolgens met je vingertoppen of een kwastje. Klaar!