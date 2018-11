Dit zijn de grootste winterjassentrends van het seizoen Timon Van Mechelen

06 november 2018

09u05 1 Style Het mag deze week dan wel terug wat warmer zijn, winter is definitely coming en dus kun je maar beter snel een winterjas scoren om je warm te houden. Wij speurden de catwalk af en sommen de 4 belangrijkste trends op. Met jassen in die stijl bij, zodat je niet meer zelf op zoek moet.

Ruiten

Of het nu subtiel of net heel groots is, ruiten zijn nog steeds in dit seizoen. Onder andere gespot op de catwalk bij Balenciaga, Givenchy, Fendi, Burberry en Stella McCartney en intussen ook in veelvoud te koop bij de grote modeketens. Afgelopen zomer deden vooral broeken en blazers met ruit het goed, nu dus ook winterjassen.

1/ Sissy-Boy, € 127,99, online en in de winkels te koop.

2/ Julia June, € 519, online en in de winkels te koop.

3/ Primark, € 30, in de winkels te koop.

4/ Arket, € 290, online en in de winkels te koop.

5/ Les Petites, € 329,95, via Zalando.

Felgekleurde teddy

Opnieuw een trend die we meenemen van vorig seizoen, maar dan wel een tikje anders. Dit seizoen komen de teddycoats in snoepkleurtjes, zoals gezien bij onder andere Max Mara en Burberry. Al kun je zonder zorgen ook nog dat crèmekleurige of bruine exemplaar aan.

1/ Samsøe & Samsøe, € 349, online en in de winkel in Antwerpen te koop.

2/ Monki, € 70, online en in de winkels te koop.

3/ Baum und Pferdgarten, € 399, online te koop.

4/ Napapijri, € 159, online te koop.

5/ Weekday, € 100, online en in de winkels te koop.

Dons

Ook de donsjas gaat voorlopig nergens heen en blijft ook deze winter één van dé key items. Onder andere gespot op de catwalk bij Roksanda, Burberry, Tibi, Balenciaga, Calvin Klein en Prabal Gurung. In felle kleuren, met print, in het sober zwart en donderkblauw, aanpassend of net gigantisch groot, alles kan eigenlijk. Zolang er maar dons in zit.

1/ Levi’s, € 149,95, online en in de winkels te koop.

2/ Uniqlo U, € 129,95, online en in de winkels te koop.

3/ Esprit, € 149,99, online en in de winkels te koop.

4/ s. Oliver, € 99,99, online en in de winkels te koop.

5. The North Face, € 230, online en in de winkels te koop.

Lang leder

Zoals we hier al schreven, maakt de lange leren jas dit seizoen een comeback. Denk Carrie Bradshaw in ‘Sex and the City’ of ‘The Matrix’. Het model in kwestie kan tot net onder de heup of tot boven de knie komen, ziet er doorgaans uit als een blazer of trenchcoat, maar is gemaakt van leder. Onder meer gespot bij Loewe, Victoria Beckham en Givenchy.

1/ Mango, € 239,99, online en in de winkels te koop.

2/ COS, € 490, online en in de winkels te koop.

3/ Massimo Dutti, € 299, online en in de winkels te koop.

4/ MSGM, € 780, online te koop.

5/ Zara, € 49,95, online en in de winkels te koop.