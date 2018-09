Dit zijn de beste tinten nagellak voor elke huidskleur Valérie Wauters

19 september 2018

07u50

Je kent het wel: elke keer je voor een nieuwe manicure gaat smacht je naar die ene prachtige grijze kleur nagellak. Eens aangebracht moet je echter toegeven dat je er eerder uitziet als een personage uit 'The Walking Dead' dan als de beauty queen die je in gedachten had. Of een nagellakkleur je goed staat hangt immers af van de tint van je huid. Wij helpen je daarom graag de juiste kleur te kiezen.

Je hebt een olijfkleurige huid

Heb je een olijfkleurige huid met gele ondertonen, dan doe je er goed aan om te kiezen voor een perzikkleurige of gouden nagellak. Je zal merken dat dit je vingers er langer en smaller doet uitzien.

Je hebt een erg lichte huid

Pastelkleuren zijn ideaal voor al wie een erg bleke huid heeft. Lichtoze of een lavendelkleurige lak zijn ideaal voor jou.

Je hebt een bronskleurige huid

Proficiat! Jij bent een van de enigen die zonder problemen opvallende roodtinten en oranje kan dragen zonder er als een 15-jarige uit te zien.

Je hebt een karamelkleurige huid

Jouw nagels staan het best met een opvallende, felle kleur. Denk hierbij aan kobaltblauw of fuchsia.

Je hebt een perzikkleurige huid

Je porseleinen teint staat het best met rode kleuren (met een blauwe ondertoon) en diepe bessentinten.

Je hebt een huid met beige ondertonen

Jij gaat het best op zoek een nagellakkleur met een parelmoertintje. Een koele roze kleur met zilveren parelmoerdeeltjes is ideaal voor jou.

Je hebt een donkere huid

Hoe donkerder je huid, hoe meer kleuren nagellak je kan dragen. Metallic tinten doen het trouwens ook goed op je vingers.

1. Essie, Out of the jukebox, € 12,49

2. OPI, Don’t toot my flute, € 14,95.

3. YSL, Rouge pop art, € 25,90.

4. Nars, Night out, € 19,70.

5. Lancôme, Minuit, € 24,50.

6. OPI, Tickle my france-y, € 14,95.

7. Bobbi Brown, Luxe Camo, € 15,50