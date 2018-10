Dit zijn de 5 grootste trends voor oktober die je móet gezien hebben Nele Annemans

02 oktober 2018

15u06

Bron: PureWow 2 Style Van de nieuwe Harry Potter-boeken tot haarkleuren die klinken als koffie: deze vijf trends ga je deze maand overal zien.

Haarkleuren met een smaakje

Als je snel even door de beautyboards op Pinterest scrolt, zul je snel merken dat haarkleuren geïnspireerd op voeding erg in trek zijn voor deze herfst. Van karamel- of cacaobruin tot 'cold brew' en geroosterde kokosnoot: dit najaar wordt het een pak moeilijker om de supermarkt van het kapsalon te scheiden.

Taiwan

Volgens reisgids Lonely Planet is Taiwan een van de meest betaalbare en verrassende bestemmingen voor dit en komend seizoen. Het kleine eiland ten oosten van China is namelijk nog niet ontdekt door de grote massa, maar bulkt wel van de ongerepte natuur. Om het tyfoonseizoen te vermijden, reis je het best tussen oktober en februari naar dit bijzondere plekje.

Pottermania

Misschien komt het door de griezelige vibes van Halloween, maar oktober wordt dé maand voor de liefhebbers van tovenarij. Deze maand komen er immers niet één, niet twee maar drie nieuwe Harry Potter-boeken uit. En voor de échte fans: in november kan je ook naar Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, de tweede spin-off van de Harry Potter-films, gaan kijken in de cinema.

Tie-dye

Als we de recentste modeshows en de streetstyle van menige celebrity mogen geloven, is tie-dye dé trend voor deze herfst. De verftechniek, die vooral geliefd was bij de hippies uit de jaren 70, maakt immers een heuse comeback. En hoe feller, hoe beter!

Alles met pompoensmaak

Oktober, dat betekent de aftrap van het pompoenseizoen. En dit jaar is de groente populairder dan ooit. Je gebruikt ze voortaan immers niet alleen in je soep, maar ook om heerlijke hummus, koekjes, lasagne én pannenkoeken mee te maken.