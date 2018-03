Dit zijn de 20 meest iconische Oscarjurken ooit Timon Van Mechelen

03 maart 2018

12u44 2 Style In aanloop naar de Oscars die dit jaar plaatsvinden op zondag 4 maart, duiken we in de geschiedenis en gaan we op zoek naar de meest memorabele en iconische jurken gespot op de rode loper.

Style Grace Kelly - 1954

Grace Kelly droeg een groene satijnen jurk van Edith Head om de Oscar voor haar rol in 'The Country Girl' op te halen in 1954.

Lupita Nyong’o - 2014

In een babyblauwe jurk van Prada om haar Oscar voor Beste Vrouwelijke Bijrol in de film '12 Years a Slave' in ontvangst te nemen.

Michelle Williams - 2006

Michelle Williams in een saffraangele jurk van Vera Wang, hier samen met haar man wijlen Heath Ledger. Ze was genomineerd voor Beste Vrouwelijke Bijrol in de film 'Brokeback Mountain', maar won die prijs uiteindelijk niet.

Barbra Streisand - 1969

Streisand droeg een transparante jurk van Arnold Scaasi toen ze de Oscar van Beste Actrice in ontvangst nam voor haar rol in 'Funny Girl'.

Marion Cotillard - 2008

Cotillard won de prijs voor Beste Actrice voor haar rol in 'La Vie en Rose'. Ze droeg een jurk van Jean Paul Gaultier.

Winona Ryder - 1997

De actrice droeg een jurk van Chanel naar de Oscars in 1997.

Jennifer Lawrence - 2013

Hoewel Lawrence keihard onderuit ging in haar lange witte jurk van Christian Dior Couture, won ze wel de Oscar voor Beste Actrice in 'Silver Linings Playbook'.

Nicole Kidman - 2007

Ze droeg een lange rode jurk ontworpen door Nicolas Ghesquière voor Balenciaga naar de Oscars in 2007.

Angelina Jolie - 2004

In een satijnen jurk van Marc Bouwer.

Björk - 2001

Mooi is de zwaan-jurk van Marjan Pejoski, die zangeres en actrice Björk in 2001 naar de Oscars droeg, misschien niet. Maar iconisch des te meer.

Anne Hathaway - 2008

In een rode jurk van Marchesa.

Cher - 1998

Cher droeg een huidskleurige jurk bezet met parels van één van haar favoriete ontwerpers Bob Mackie naar de Oscars in 1998.

Cameron Diaz - 2002

De actrice droeg een jurk met bloemen van Emanuel Ungaro Couture.

Jennifer Lopez - 2014

J-Lo droeg een jurk van Elie Saab naar de Oscars in 2014.

Uma Thurman - 2004

In een jurk van Christian Lacroix die door de modepers massaal de grond in geboord werd.

Julia Roberts - 2001

De actrice won de Oscar voor Beste Actrice in 'Erin Brockovich' in een vintage jurk van Valentino.

Gwyneth Paltrow - 2012

De witte jurk van Tom Ford is één van de meest besproken jurken op de Oscars ooit.

Meryl Streep - 2012

In hetzelfde jaar won Meryl Streep een Oscar voor Beste Actrice voor haar rol in 'The Iron Lady'. Die prijs ging ze ophalen in een gouden jurk van Lanvin.

Charlize Theron - 2004

In een jurk van Gucci ging Theron haar Oscar voor Beste Actrice in de film 'Monster' ophalen in 2004.

Madonna - 1998

De zangeres droeg een jurk van de Belgische ontwerper Olivier Theyskens naar de Oscars in 1998.