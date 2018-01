Dit zijn de 10 populairste webshops in België Timon Van Mechelen

23 januari 2018

14u41 29 Style We shoppen alsmaar meer online en dat mag niet verbazen. Want wie de keuze krijgt tussen thuis op de bank last-minute een nieuwe outfit naar huis klikken of voetje voor voetje tussen de mensenmassa van de ene winkel naar de andere schuifelen, weet snel wat gedaan. Toch? Uit nieuwe cijfers van het Franse online promotieplatform CupoNation blijkt wel dat vooral buitenlandse webshops daarvan profiteren.

Met 158 miljoen bezoeken tussen 1 januari en 31 december 2017, schiet de Franstalige versie van Amazon er met kop en schouders bovenuit. Toch volgen daarna twee Belgische shops: namelijk de websites 2emain.be en 2dehands.be. Verder zijn het grote namen zoals Zalando en Bol.com die de top-10 vervolledigen.

De reden dat dit lijstje amper Belgische titels bevat, is veelal het feit dat internationale sites sneller leveren. “Als je op zondag iets bestelt bij een Belgische webwinkel, moet je vaak twee à drie dagen wachten omdat er dan niemand is die je order verwerkt. En dus kiest de klant voor een buitenlandse webshop,” aldus Dominique Michel, ceo van Comeos. Om de lokale onlineverkoop toch wat meer te ondersteunen en in de verf te zetten, lijsten we 7 webshops van eigen bodem op die je misschien nog niet kende.

1. Homeless Webshop

Als we de weerkaarten moeten geloven, komen er nog barre winternachten aan in ons land. En dit terwijl veel mensen, ondanks de ijzige kou, de nacht doorbrengen op straat. De vzw Solidarité Grands Froids lanceerde eind december de ‘Homeless webshop’: een tijdelijke webwinkel waarvan de opbrengst wordt verzameld om daklozen te helpen. De ‘Homeless webshop’ heeft net als een dakloze geen vast adres. Om te kunnen bestaan moet de webshop worden gehost door andere websites. Op de Facebookpagina van Solidarité Grands Froids kun je dagelijks achterhalen op welke site de webwinkel tijdelijk wordt gehost.

2. Pomax

Het Belgische interieurmerk Pomax is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vaste waarde voor wie op zoek is naar leuke nieuwe decoratiespullen. Ze hadden al heel wat fysieke winkels in ons land en ook verkooppunten in de rest van de wereld, maar er ontbrak lang een eigen webshop. Gelukkig kun je sinds een tijdje ook online inspiratie opdoen en je favoriete producten shoppen.

www.pomax.com

3. Luxury For Men

Elk jaar opnieuw is het weer knap moeilijk om een origineel cadeautje te vinden voor je vriendje/vader/broer/beste vriend. Luxury For Men to the rescue! Je vindt er items op die het leven net dat tikkeltje aangenamer maken, van verzorgingsproducten en design tot accessoires en dranken. Hoewel de webshop zich focust op exclusieve producten, zitten er ook heel wat betaalbare dingen in het assortiment.

www.luxuryformen.com

4. Books in Belgium

Boeken zijn de meest gegeven cadeaus, maar dat wil daarom niet zeggen dat ze geen tof cadeau zijn. Omdat er zoveel variatie in is, kun je er bijna iedereen blij mee maken. En dankzij Books in Belgium hoeft het niet eens duur te zijn. De site is een online marktplaats waarop je tweedehands boeken kan kopen van particulieren en van professionele tweedehands boekhandelaars. Het kan zelfs helemaal gratis, want je kunt er ook je eigen tweedehands boeken op verkopen en zo verdien je meteen weer wat centjes om voor iemand anders een boek te scoren.

www.booksinbelgium.be

5. Kaart Blanche

Kaart Blanche is een initiatief van de twee jonge Gentenaren Lars en Timo. Samen ontwerpen ze leuke - hoe kan het ook anders - postkaartjes, maar je vindt er ook posters, iPhone-hoesjes en sweaters. Allemaal met een originele en vaak hilarische print op. En het is betaalbaar. Daarnaast kun je ook op maat gemaakte postkaartjes laten ontwerpen op aanvraag. Super leuk initiatief!

www.kaartblanche.com

6. Goldfish

Het kind wil natuurlijk ook wat, en daar is de webshop Goldfish ideaal voor. Eva Devisch, zelf moeder van twee dochters, kiest prachtige kleren uit voor kinderen tot 12 jaar. Er zitten wat duurdere items bij van merken als Stella McCartney en Howlin’, maar ook veel betaalbare stuks. De webshop negeert ook steevast de sperperiode, zo krijg je 20% korting bij aankoop van 2 stuks, 30% bij aankoop van 3 stuks en 40% bij 4 stuks.

www.goldfish.be

7. Gardrobe Store

De mode-industrie is al een tijdje in de ban van genderneutraliteit en de Belgisch-Nederlandse multibrand webshop Gardrobe Store is daar een perfect voorbeeld van. Naast de klassieke categorieën ‘Women’ en ‘Men’ voegt de webshop als eerste een derde categorie ‘Neutral’ toe. Past perfect in de tijdsgeest waarin we onszelf eindelijk kunnen kleden zoals we zelf willen, zonder daarvoor in hokjes te moeten denken. Toegegeven, de shopbare items zijn doorgaans niet goedkoop, maar je krijgt er wel smaakvolle, seizoensloze en stukken van top kwaliteit voor terug.

www.gardrobestore.com