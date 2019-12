Dit zijn de 10 populairste beautyproducten van het moment (volgens Google) Valérie Wauters

16 december 2019

17u01 0 Style Net voor de feestdagen onthult Google de top 100 van meest gezochte producten van het moment. In de ‘Google Shopping 100’ maakt de webgigant een overzicht van de meest populaire producten op basis van Google-zoekopdrachten uit de Verenigde Staten.

Omdat alle producten op een rijtje zetten behoorlijk lang wordt, focussen we ons vandaag op de 10 meest gezochte beautyproducten uit de lijst. Benieuwd? Kijk dan zeker even verder.

1. Juice Beauty Stem Cellular CC Cream

Juice Beauty is vooral bekend in de Verenigde Staten. In geen tijd groeide het merk uit tot een cultfavoriet. Deze CC Cream is immens populair, heeft een fruitige geur, zit boordevol antioxidanten, vitamine C en heeft een beschermingsfactor 30. What’s not to love?!

Juice Beauty, Stem Cellular CC Cream, € 39. Koop ‘m hier.

2. Waterpik Sonic Fusion

In Amerika zijn ze helemaal wild van de Waterpik Sonic Fusion, een elektrische tandenborstel en waterflosser in één. In ons land is het nog even wachten op de Sonic Fusion, al kan je bij ons al wel een apparaat kopen dat zowel een waterflosser als een tandenborstel bevat van het merk Waterpik.

Waterpik, Complete Care 9.5 Oscillating - Elektrische tandenborstel en flosapparaat, € 129,99. Koop ‘m hier.

3. Giorgio Armani Lip Maestro Liquid Lipstick

Waar vele liquid lipsticks de eigenschap hebben om wat uitdrogend te werken op de lippen, is er daarvan geen sprake bij de Lip Maestro van Giorgio Armani. Het mag dan ook geen wonder heten dat dit hebbeding ook dit jaar hoog op de favorietenlijst staat.

Giorgio Armani, Lip Maestro Liquid Lipstick, € 34, in de parfumerie.

4. Charlotte Tilbury Hot Lips Lipstick

De producten van de gelijknamige Britse make-upartieste hebben al lang een cultstatus verworven. Met name haar lipsticks zijn immens populair.

Charlotte Tilbury, Hot Lips Lipstick, € 32. Koop ‘m hier.

5. Kevyn Aucoin The Sensual Skin Enhancer

Gebruik ‘m als concealer of gewoon over je hele gezicht: wat je ook verkiest, dit product geeft je een huid die er mooi en gezond uitziet.

Kevy Aucoin, The Sensual Skin Enhancer, € 45,50. Koop ‘m hier.

6. Neutrogena Norwegian Formula Hand Cream

Deze handcrème van Neutrogena is al jaren een cultfavoriet. Met recht en rede, want hij voorziet je van een paar perfect gehydrateerde handen tijdens de koude wintermaanden.

Neutrogena, Norwegian Formula Hand Cream, € 5,09. Bij de apotheek.

7. Braun Series 1 Scheerapparaat

Het Braun Series 1 scheerapparaat is ideaal voor veeleisende beginners. Het ergonomische ontwerp en de extra brede scheerkop zorgen voor een efficiënte scheerbeurt.

Braun, Series 1 Scheerapparaat, € 36,99. Koop ‘m hier.

8. Guerlain Abeille Royale Serum

De unieke textuur van dit serum distilleert een herstellend concentraat dat continu inwerkt op elk belangrijk niveau van de huid. Van de basis van de huid tot aan het netwerk aan de oppervlakte, wordt de huid voller, de huidkorrel fijner en gladder.

Guerlain, Abeille Royale Serum, € 119,90. In de parfumerie.

9. Bath & Body Works Blue Spa Lay it on Thick Body Cream

Eentje in de lijst die je niet meer kan verkrijgen. In Amerika wordt deze populaire body cream niet meer gemaakt. Misschien maar goed ook, want Bath & Body Works verzendt voorlopig nog niet naar ons land.

10. Dose of Colors Matte Liquid Lipstick

Nog zo’n cultmerk. Met z’n matte liquid lipsticks veroverde beautymerk Dose of Colors al snel het hart van menig beautyfanaat. Terecht, want deze lipsticks zijn niet alleen goed, maar ook nog best betaalbaar.

Dose of Colors, Matte Liquid Lipstick, € 18. Koop ‘m hier.