Dit zijn de 10 meest waardevolle sneakers ter wereld Liesbeth De Corte

04 juli 2019

09u51

Bron: Hypebae Sneakers zijn van alle tijden, maar vooral de laatste jaren zijn ze ontzettend populair geworden. Dat laat zich af en toe ook voelen in het prijskaartje. Luxewebshop Farfetch heeft daarom een lijst gemaakt met de meest waardevolle sportschoenen ter wereld.

Farfetch kreeg bij het samenstellen van de lijst hulp van sneakerexpert Mathieu Le Maux en Stadium Goods, een platform dat gespecialiseerd is in de herverkoop van sneakers en streetwear. Volgens Le Maux zijn er een aantal factoren die de waarde van een paar sneakers bepalen. Denk aan hoe zeldzaam de schoenen zijn, welke designers ze ontworpen hebben, het materiaal dat gebruikt is en in welke staat de schoenen nog zijn. Als je een limited editie van een bekende designer of artiest op de kop hebt getikt, kan je ervan op aan dat het model alleen maar in waarde zal stijgen.

Wie thuis het model Jasper van Kanye West en Louis Vuitton heeft staan, mag zijn beide handjes kussen. Deze zou volgens Farfetch en co. immers het meeste geld waard zijn: $ 30,000, oftewel meer dan € 26.000 om precies te zijn.

Dit is het volledige overzicht.

1. Kanye West x Louis Vuitton Jasper: $ 30.000 (€ 26.000)

Het model Jasper van de samenwerking tussen Kanye West en Louis Vuitton was destijds in 3 kleuren verkrijgbaar. De combinatie grijs en roze is ondertussen de meest begeerde.

Onder meer nog verkrijgbaar via Grailed.

2. Nike Air Mag: $ 14.999 (€ 13.290)

De Nike Air Mag kwam in 2011 op de markt, en er waren toen amper 1.500 exemplaren te koop. De sneakers zijn een replica van de iconische schoenen met zelfknopende veters uit de film ‘Back to the Future Part II’.

Onder meer nog verkrijgbaar via Klekt.

3. Chanel x Pharrell x Adidas NMD Hu: $ 13.995 (€ 12.400)

De schoenen van Pharrell Williams, Adidas en Chanel werden speciaal ontworpen voor de sluiting van de Parijse conceptstore Colette. Er zijn amper 500 exemplaren gemaakt.

Onder meer nog verkrijgbaar via Klekt.

4. Nike Air Yeezy 2 Red October: $ 8.400 (€ 7.400)

Twee jaar nadat de Air Yeezy 2 het licht zag, is dit specifieke model uitgekomen. Ondanks de opvallende kleur was het op enkele minuten uitverkocht.

Onder meer nog verkrijgbaar via Grailed.

5. Nike Air Yeezy 2 Solar Red: $ 8.000 (€ 7.000)

De ‘Air Yeezy 2'-collectie was de tweede samenwerking van Kanye West met Nike. Het model Solar Red kwam in 2012 uit en is ondertussen een van de meest gezochte versies.

Onder meer nog verkrijgbaar via Stadium Goods.

6. Nike Air Yeezy Blink: $ 6.000 (€ 5.300)

In 2009 sloegen Nike en Kanye West voor het eerst de handen in elkaar. Het resultaat: Nike Air Yeezy. De schoen kwam uit in verschillende kleuren, maar het zwart en roze exemplaar is ondertussen de meest gegeerde versie.

Onder meer nog verkrijgbaar via Grailed.

7. Nike Air Yeezy 2 Platinum: $ 6.000 (€ 5.300)

Naast de Solar Red valt ook de Platinum variant van Air Yeezy 2 nog steeds in de smaak.

Onder meer nog verkrijgbaar via Klekt.

8. Off-White x Air Jordan 1 Chicago: $ 6.000 (€ 5.300)

Nog zo'n topper is de Off-White x Air Jordan 1 Chicago. Dit ontwerp maakt deel uit van The Ten, een collectie van Nike en ontwerper Virgil Abloh als eerbetoon aan enkele klassieke modellen van het sportmerk.

Onder meer nog verkrijgbaar via Stadium Goods.

9. Nike Lunar Flyknit HTM Milano: $ 5.850 (€ 5.100)

Dit model is gemaakt met Lunarlon technologie, een speciale foam voor de zool die heel zacht is en veel vering biedt. Extra bijzonder is dat deze sneakers alleen in Londen en Milaan zijn gereleaset.

Onder meer nog verkrijgbaar via Stadium Goods.

10. Air Jordan 5 Retro T23 Tokyo: $ 5.250 USD (€ 4.650)

Sinds de Air Jordan V voor het eerst op de markt kwam in 1990, zijn verschillende andere designs gebaseerd op deze sneaker. Air Jordan 5 Retro T23 Tokyo is er eentje van. Dit model werd in 2011 uitgebracht, enkel en alleen in Japan.

Onder meer nog verkrijgbaar via Goat.