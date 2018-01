Dit zijn alle soorten manicures (en zo weet je meteen wat je zelf moet kiezen) Sophie Vereycken

30 januari 2018

16u57 1 Style Je handen zijn je visitekaartje. Zowel professioneel als privé zijn mooi verzorgde nagels dan ook geen overbodige luxe. Maar wat als je zelf helemaal achteraan stond toen de nagellakkunsten werden uitgedeeld? Dan ga je toch gewoon naar het salon. En met dank aan deze lijst weet je ook meteen wat te vragen.

Basis manicure

De naam zegt het al. Een basismanicure is niet meer dan dat: vijlen, het bijwerken van de nagelriemen, verwijderen van velletjes en een kleurloze lak. En als je geluk hebt ook nog een handmassage.

Hoeveel kost het? Ongeveer € 15.

Hoe lang duurt het? 30 minuten.

Hoe lang blijft het? Een week, al zie je het niet snel aangezien de lak kleurloos is.

Hoe haal je het eraf? Makkelijk: met nagellakremover.

Effect op je nagels? Geen.

Basismanicure + kleurlak of french

De klassieke basismanicure, maar dit keer inclusief een vrolijk kleurtje naar jouw keuze. Handig als je zelf niet zo bedreven bent in de kunst van het lakken. Kies je voor een french manicure? Dan krijg je dat kenmerkende witte randje bovenaan de nagel.

Hoeveel kost het? Ongeveer € 20.

Hoe lang duurt het? 30 minuten.

Hoe lang blijft het? Een vijftal dagen, afhankelijk van de conditie van je nagels.

Hoe haal je het eraf? Gewoon thuis zelf met nagellakremover.

Effect op je nagels? Geen.

Basismanicure + paraffine

Kies je voor een paraffinepakking bij je basismanicure? Dan krijgen je handen een welverdiend badje van warme olie. Bij het afkoelen zal de olie verharden en een afsluitend laagje om de huid vormen dat de huid voedt en doorbloeding stimuleert. Daar wordt nog eens plastic omheen gewikkeld zodat de paraffine optimaal zijn werk kan doen. Hallo, babyzachte handen.

Hoeveel kost het? Ongeveer € 30 (inclusief manicure).

Hoe lang duurt het? 40 minuten.

Hoe lang blijft het? Je handen blijven zeker nog een paar dagen extra zacht.

Effect op je nagels? Ze worden intens gevoed.

Gellak, gelish of shellac

Gellak, gelish of shellac is een gelnagellak die moet uitharden onder een LED of UV-lamp. Daardoor blijft de lak veel langer zitten. Dit wordt voorafgegaan door een manicure (vijlen en verzorgen).

Hoeveel kost het? Ongeveer € 20 à € 25.

Hoe lang duurt het? 30 minuten.

Hoe lang blijft het? Minstens een week.

Hoe haal je het eraf? In het salon, of thuis zelf afweken met aceton.

Effect op je nagels? De gellak op zich is niet schadelijk, maar het afweekproces kan je nagels wel uitdrogen en brozer maken.

SoPolish Protect & Peel

SoPolish is in feite niet meer dan een andere benaming voor gellak. Het verschil zit 'm in de Protect & Peel-methode, waarbij er een heel dun vliesje tussen de eigen nagel en de nagellak geplaatst wordt, waardoor je de gellak makkelijk zelf kan verwijderen door deze eraf te trekken, zónder je nagels te beschadigen.

Hoeveel kost het? Ongeveer € 30 à € 35.

Hoe lang duurt het? 45 minuten.

Hoe lang blijft het? Een tot twee weken.

Hoe haal je het eraf? Gewoon thuis, door het er zachtjes af te trekken.

Effect op je nagels? Geen. Je nagels worden beschermd door het vliesje. Bovendien wordt eerst nog een verzorgende olie aangebracht zodat je nagels diep gevoed worden.

Gelnagels

Gelnagels zijn in feite een harde gel die een stuk dikker is van structuur dan gellak. De gel kan opnieuw over je natuurlijke nagel komen, maar als er met sjablonen of tips gewerkt wordt, kan je je nagels ook verlengen.

Hoeveel kost het? Een nieuwe set kost tussen € 40 (op eigen nagels) en € 60 (met verlengingen). Bijwerken kost ongeveer € 30. Wil je een fantasietje of nail art? Dan moet je meestal bijbetalen.

Hoe lang duurt het? 60 minuten.

Hoe lang blijft het? Twee tot drie weken.

Hoe haal je het eraf? In het salon. Reken op een verwijderkost van ongeveer € 10.

Effect op je nagels? Normaal gezien zouden gelnagels je natuurlijke nagel niet mogen beschadigen, maar opnieuw kan het verwijderproces ervoor zorgen dat ze een tijdje brozer zijn.

Acrylnagels

Gelnagels en acrylnagels lijken erg op elkaar. Het verschil is dat acrylnagels gezet worden door een poederstof te mengen met een acrylvloeistof die vanzelf uithardt en dus niet onder de lamp moet. Ook hier kan je werken met verlengingen als je dat wenst.

Hoeveel kost het? Een nieuwe set kost tussen € 40 (op eigen nagels) en € 60 (met verlengingen). Bijwerken kost ongeveer € 30. Wil je een fantasietje of nail art? Dan moet je meestal bijbetalen.

Hoe lang duurt het? 60 minuten.

Hoe lang blijft het? Twee tot drie weken.

Hoe haal je het eraf? In het salon of zelf thuis afweken met aceton.

Effect op je nagels? Je nagels zullen iets zwakker zijn omdat ze voor het aanbrengen even worden bijgevijld zodat de acrylnagels meer grip hebben. Ook zullen ze droger en brozer zijn na het verwijderen.