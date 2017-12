Dit wordt de nieuwe kleur van het jaar volgens Pantone Timon Van Mechelen

15u01

Bron: New York Times 0 Dior Rihanna in een campagne voor Dior, met een zonnebril aan in de kleur Ultra Violet. Style Zoals altijd voorspelt Pantone aan het einde van het jaar de trendkleur voor het nieuwe jaar. Vorig jaar was dat nog de lentegroene tint ‘Greenery’. In 2018 gaat de wereld volgens het bekende kleureninstituut dan weer in de paarstint ‘Ultra Violet’ kleuren. Een kleur die verwijst naar hoop, iets wat de wereld wel kan gebruiken op dit moment.

“Ultra Violet is een heel complexe kleur, omdat er twee schakeringen blauw en rood in de exacte juiste dosis voor nodig zijn,” zegt Leatrice Eiseman, executive director bij Pantone, aan The New York Times. Ze vertelt dat de kleur gevoelens van hoop opwekt en de tint geassocieerd wordt met ‘visionair denken’.

Als eerbetoon aan de overleden zanger Prince, maakte Pantone van het paars waar hij bekend om stond, in augustus officieel nog een kleur. Die paarstint kreeg toen de naam Love Symbol #2 mee. Hoewel de kleur lijkt op ‘Ultra Violet’, gaat het toch niet om exact dezelfde tint. De kleur van 2018 is iets lichter en heeft een meer rode ondertoon.

Incorporate #UltraViolet inspiration into your workflow. For the first time ever, Pantone has released limited-edition Formula Guides and Fashion, Home and Interiors Color Guides wrapped in the #COY2018. Link in bio to purchase. Een foto die is geplaatst door PANTONE (@pantone) op 08 dec 2017 om 16:03 CET