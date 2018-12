Dit worden de skincare-trends voor 2019 Valérie Wauters

20 december 2018

14u03

2018 was het jaar van de dermarollers en serums met Vitamine C. Hier krijg je alvast een idee wat 2019 voor jou in petto heeft op gebied van huidverzorging.

Microneedling patches

Dermarollers werden populair in het voorbije jaar, maar toch hebben velen nog steeds hun bedenkingen bij het feit dat je met een roller microscopisch kleine gaatjes in je huid maakt. 2019 belooft het jaar te worden waarin die gaatjes nog kleiner worden. Door een patch met minuscule naaldjes aan te brengen kunnen je huidverzorgingsproducten dieper in de huid doordringen dan ze dat zouden doen wanneer je ze gewoon smeert.

Alternatieven voor Retinol

Uit onderzoek blijkt dat bakuchiol, een botanisch extract van de babchi-plant (die vaak gebruikt wort in de ayurvedische geneeskunde) exact dezelfde resultaten opleverde als zuiver retinol wat betreft rimpelvermindering, collageenproductie en het verminderen van hyperpigmentatie. Bovendien zou het gebruik van bakuchiol significant minder bijwerkingen (zoals droogheid, roodheid en huidirritatie) hebben dan Retinol.

Injectables 2.0

In 2018 waren injectables zoals botox en filters niet langer taboe. Toch bleef het gebruik ervan grotendeels beperkt tot het gezicht. In 2019 zouden verschillende types injectables ingezet kunnen worden om ook de rest van het lichaam aan te pakken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan producten die geïnjecteerd worden om ook je handen er weer jonger te laten uitzien. Of Kybella, een product dat gebruikt werd om een dubbele kin te laten verdwijnen, dat nu ook ingezet wordt tegen het randje vet dat boven je beha komt piepen.