Dit worden de grootste beautytrends voor de zomer Liesbeth De Corte

06 juni 2018

09u07

Bron: Purewow 0 Style Een nieuw seizoen, dat betekent ook nieuwe beautytrends. Van gekleurde mascara tot body highlighter: wie helemaal mee wil zijn deze zomer, houdt best rekening met de volgende zeven trends.

1. Kobaltblauwe oogschaduw

Tot voor kort dachten we bij felgekleurde oogschaduw meteen aan de foute eighties, maar ondertussen is een opvallende oogopslag opnieuw in opmars. Met dank aan sterren als Kim Kardashian en Kristen Stewart maakt vooral kobaltblauw furore deze zomer.

2. Gekleurde mascara

De kleurtjes beperken zich niet alleen tot je ooglid. Ook je wimpers mogen knallen. Paars, rood of blauw: kies een tint die de kleur van je pupil beter doet uitkomen. Schrik trouwens niet van de felle verpakkingen. Vaak is het resultaat minder sterk en heb je eerder een subtiele schijn.

3. Body highlighter

Een highlighter dient enkel en alleen voor je gezicht? Nee hoor. Smeer het op je sleutelbeenderen, armen en benen, et voila: het lijkt net alsof je een dag op het strand hebt doorgebracht. Ideaal voor tijdens de zomermaanden.

4. Lipgloss

Niet alleen je lichaam verdient een gezonde glow, maar ook je lippen. Laat die matte lipsticks dus maar in je beautykast zitten en haal je lipgloss weer boven. Met een nude kleurtje blijft het braafjes. Voor wie het wat gewaagder mag, kan kiezen voor een holografische lipgloss.

5. Strass steentjes

Staan er enkele festivals op jouw planning? Dan mag je best opvallen. Dat kan met biologisch afbreekbare glitter of met strass steentjes. Plak ze op je nagels of naast je oog, als het wat extravaganter mag.

6. Blunt bob

Verdient je kapsel een opfrissing voor de zomermaanden? Overweeg dan eens om de schaar in je lokken te zetten en te kiezen voor een blunt bob. Deze korte coupe past bij elk haartype en komt tot boven je schouders. Extra voordeel: op warme dagen kan je extra hard genieten van de welgekomen zachte briesjes.

7. Eyeliter à la Cleopatra

Een lijntje boven je ogen is altijd mooi, maar de komende maanden mag die een pakje dikker zijn. Denk aan Cleopatra of Amy Winehouse. Voor de mensen met trillende handjes: oefening baart kunst!