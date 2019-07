CKS Gesponsorde inhoud Dit worden dé 5 herfsttrends voor Generation Z volgens Zita Wauters Aangeboden door CKS

23 juli 2019

14u00 0

De zomer is nog volop aan de gang, maar een beetje fashionista denkt nu al aan haar najaarsgarderobe. En waar kan je beter inspiratie halen, dan bij Generation Z? Jongeren geboren tussen 1995 en 2010 hebben dankzij Instagram en andere social media een niet te evenaren gevoel voor stijl ontwikkeld. Zo heeft Zita Wauters net haar eerste kledingcollectie voor meisjes uitgebracht in samenwerking met CKS. Daarin zet ze de herfsttrends op een rij.

Rood- en geeltinten

We zagen het eerder al op de catwalks: de trendkleuren voor het najaar van 2019 worden warm, maar fel. Denk aan diverse rood- en rozeschakeringen, mosterd- tot cheddargeel en opvallend roest. Hou je het liever sober? Klassiekers als bruin, beige, blauw en donkergroen zijn ook deze herfst terug. Of combineer een kleurrijk bovenstuk met een denim culotte of high waist skinny jeans. De ideale outfit om te dragen naar de les of op het werk, maar ook voor een stylish kop koffie in het weekend.

Zachte stoffen

Als we kijken naar materialen, scoort niet alleen jeans maar ook fluweel en ribfluweel. Niet verwonderlijk. Zodra het buiten wat frisser wordt, is niets zaliger dan zo’n zacht stofje om je heen. Hou je van eyecatchers, kies dan zeker voor een teddy coat. Die waren in 2018 al niet weg te slaan uit de fashion scene, en dat is deze herfst niet anders. Als merken als Miu Miu en Balenciaga de items in hun collecties verwerken, weet je zeker dat zo’n jas je knuffelgehalte naar ongekende hoogtes zal brengen. Zita Wauters x CKS zal een betaalbaar alternatief brengen.

Gebreide truien

Nog meer knuffelalert! Je kleerkast is deze herfst niet compleet zonder meerdere gebreide truien erin. Dat is geweldig nieuws, want hoe comfy is zo’n sweater? Om te voorkomen dat je look saai wordt kies je een trui in een hippe kleur, met een opvallend motief of gebreid volgens een mooi patroon. Ook in combinatie met een rok komt een gebreide sweater meteen veel stijlvoller en minder alledaags over.

Coole beanies

De tijd waarin een muts je simpelweg tegen de kou moest beschermen, is al lang passé. Vandaag zijn mutsen ware modeaccessoires. En wat is er nu cooler dan een beanie? Voor het mooiste effect stem je de kleur van je beanie af op de rest van je outfit en laat je je haar eronder los. Ook ideaal om een bad hair day te maskeren!

Stoere boots

De juiste schoenen zijn essentieel om je look compleet te maken. Dit najaar zijn ‘de juiste schoenen’ synoniem voor ‘stoere schoenen’. Punk of biker boots halen het brave randje van je outfit en zorgen voor instant street credibility. Zeker in combinatie met een romantische rok of jurk, creëren zwarte bottines de juiste stijlbalans. Hou jij meer van sneakers? Geen zorgen, je kan ze blijven dragen deze herfst. Als je de trends op de voet wil volgen, opteer je wel best voor een kleurrijk paar.

