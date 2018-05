Dit weekend shop je bekende merken met korting in Antwerpen en Mechelen TVM

25 mei 2018

16u55 1 Style Hoewel de solden in aantocht zijn, kun je dit weekend al heel wat koopjes scoren. In Mechelen vindt namelijk Grand Depot Outlet plaats, in Antwerpen houdt Tutu Chic-oprichtster Freya Poppe een closet sale. Creditkaart (het is tenslotte het einde van de maand) klaar en gaan!

Vorige keer streek Grand Depot Outlet nog neer in Gent, deze keer is Mechelen aan de beurt. Het pop-up outletconcept biedt koopjes met kortingen tot 75% in elf verschillende shops. Je zult er onder andere items van bekende merken als JBC, SuperTrash, O’Rèn Official, Nike, Asics, Salt & Pepper en Brabantia kunnen shoppen. Kortom, niet alleen fashionista’s komen er aan hun trekken, maar ook wie van deco en sport houdt, zal er zijn gading vinden. Deze editie kun je er trouwens ook de elektrische fietsen en scooters uit de HLN Shop scoren.

Een toegangsticket kost € 5 aan de ingang, onder de 12 jaar mag je gratis binnen. Vrijdag 25 mei van 13u tot 20u, zaterdag 26 mei van 10u tot 18u en zondag 27 mei van 10u tot 17u. Nekkerhal Brussels-North, Plattebeekstraat 1, 2800 Mechelen. Meer info: granddepotoutlet.be.

Closet sale Freya Poppe

Nog dit weekend kun je ook in Antwerpen terecht voor koopjes, maar dan in het iets duurdere segment. Freya Poppe, eigenares van modelabel Tutu Chic, organiseert een closet sale waar je haar persoonlijke designeritems aan mooie prijsjes kan shoppen. Ook vorige collecties van het roze label zul je er kunnen scoren aan -50%. Als pauze kun je tussen het shoppen door in de winkel ook een hippe freakshake of smoothie bowl naar binnen werken.

Van 25 mei tot 30 mei. Op, 25 mei tussen 17u en 20u30 en op 26 mei tussen 10u en 18u30 is Freya zelf aanwezig. Stadsfeestzaal, Meir 78, 2000 Antwerpen. Meer info: tutuchic.be.