Dit weekend met sproetjes naar het strand? Beautyredactrice Sophie testte 3 trucjes voor nepsproeten Sophie Vereycken

12 juni 2020

16u03 1 Style Sinds Meghan Markle ermee gespot werd, wilt iedereen ze. En nee, dan hebben we het niet over baby Archie of prins Harry (nou ja, die laatste ook een beetje) maar vooral over de guitige sproetjes die haar wangen sieren. Gelukkig voor ons, sproetloze stervelingen, kan je gewoon doen alsof.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Methode 1: potlood

Iedereen heeft wel ergens een potlood rondslingeren, dus deze methode is ongetwijfeld de meest laagdrempelige van de drie. Ga op zoek naar een exemplaar met een bruinige ondertoon, en teken vervolgens sproetjes daar waar Moeder Natuur ze blijkbaar vergeten was. Klinkt makkelijk, al valt dat in de praktijk serieus tegen. Of ik nu een lippotlood, wenkbrauwpotlood of oogpotlood gebruik: ik moet veel moeite doen om de sproetjes überhaupt zichtbaar te krijgen. Eerlijk? het resultaat ziet er ook niet echt natuurlijk uit, en zelfs dit misbaksel kostte me al snel 10 minuten. Ain't nobody got time for that.

Score: 1/5

In de video zie je het black/brown oogpotlood van jane iredale (16 euro bij Parfuma), maar je kan om het even welk potlood gebruiken.

Methode 2: de sproetjesmarker

Hij is er specifiek voor gemaakt, dus onder het motto ‘sproet ie het of sproet ie het niet’ was ik heel erg benieuwd naar de freckle pen. De bedoeling? Je zet allerlei kleine stipjes die je zachtjes met je vinger inklopt, voor het meest natuurlijke resultaat. ’s Avonds was je het er weer af met je gebruikelijke reiniger. More is more, met deze sproetjesmarker. Hoe meer stipjes je zet, hoe natuurlijker het eruit ziet. En het is ontzettend makkelijk. Ik ben fan!

Score: 5/5

In de video zie je BE Freckled sproetenpen van B.A.E (5 euro bij Hema).

Methode 3: zelfbruiner

De hack waar ik stiekem het meest tegenop zag: zelfbruiner. Handig als het lukt, maar als het misloopt, huppel je wel de rest van de week als een menselijke dalmatiër rond. Het is met een bang hartje en trillende handen dat ik het oogschaduwpenseel (want dat werkt het makkelijkste) richting mijn gezicht breng. Dat duurt welgeteld twee seconden, en dan ben ik vertrokken. Toegegeven, het is meer geknoei dan de freckle pen en het resultaat ziet er iets minder netjes uit. Maar ach, life is messy. En dus mogen die sproetjes dat ook zijn.

Score: 3,5/5

In de video zie je Benefit Hoola Zero Tanlines (niet langer beschikbaar), maar je kan om het even welke getinte zelfbruiner gebruiken.