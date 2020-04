Dit weekend en de komende dagen temperaturen tussen 15 en 20°: dit zijn de beste onthaarmethodes voor thuis

Style Nu de zon steeds vaker komt piepen, we dit weekend richting 20 °C gaan en velen tijd te over hebben, is het ook het uitgelezen moment om onze benen lenteproof te maken. Want stoppeltjes? Geen haar op onze benen dat daaraan denkt! Gelukkig hebben we tegenwoordig een heel leger aan tools tot onze beschikking, en die probeerden we allemaal voor jullie uit. Graag gedaan!

1. Onthaarcrème

Kruidvat, In shower ontharingscrème, 4,99 euro, bij Kruidvat

Jade: “Normaal onthaar ik met warm water en een basic scheermesje, omdat ik dat de allersnelste methode vind. Scheergel laat ik links liggen. Maar voor deze test nam ik mijn toevlucht tot een ontharingscrème, waarbij een chemisch product de haartjes afbreekt. Zo heb jij minder werk en is het ontharen minder tijdrovend. De crème die ik testte, heeft een dikke textuur, vergelijkbaar met conditioner. Hij ruikt niet echt lekker, maar dat stoort niet zo. Na twee minuten kan je de crème afspoelen met behulp van een handig sponsje. Dat voelt gelukkig aangenaam aan én doet snel zijn werk. Het resultaat is niet perfect – hier en daar merk ik nog wat verdwaalde stoppeltjes op – maar ik zou zeker overwegen om deze methode van ontharen opnieuw te proberen in onverwachte haast-en-spoedsituaties.”

2. Ladyshave

Philips, SatinShave Prestige, 69,99 euro, bij Coolblue

Valérie: “Ik zweer al jaren bij mijn scheermesje. We zijn beste vrienden en ik weet dat het me niet in de steek zal laten, wegens snel en efficiënt. Plots overschakelen op een ladyshave was dus wel even slikken. In principe werken ze beide ongeveer hetzelfde, maar zo’n ladyshave is best een groot toestel als je het gewend bent om steeds een fijn scheermes te hanteren. Het went gelukkig snel, en voor ik het weet, zoef ik over mijn benen met het ding. Wat me meteen opvalt, is dat ik af en toe een tweede keer over een bepaalde zone moet gaan met de ladyshave om echt alle haartjes verwijderd te krijgen. Dat komt omdat een ladyshave geen blootliggende messen heeft. Pluspunt is dan weer dat het – zelfs voor een kluns als ik – zo goed als onmogelijk is om jezelf te snijden met een elektrisch scheerapparaat. Je kan deze ladyshave zowel nat als droog gebruiken, wat voor mij een grote meevaller is, omdat ik het liefst onder de douche scheer. Het grootste minpunt voor mij blijft het gevoel dat een gewoon scheermesje net iets dichter tegen het huidoppervlak scheert, waardoor stoppeltjes net iets langer wegblijven.”

3. IPL

Philips, Lumea Prestige, 419 euro, bij Coolblue.

Sophie: “Wie IPL zegt, denkt meteen aan de permanente ontharingen in het schoonheidssalon. Logisch, maar tegenwoordig kan het ook thuis. De Lumea Prestige van Philips gebruikt IPL of ‘intense pulsed light’; met behulp van razendsnelle lichtflitsen worden de haarzakjes in een winterslaap gebracht. Daardoor valt het haar uit en zal het minder snel terugkeren. Afhankelijk van het opzetstuk kan je je benen, oksels, bikinilijn en zelfs je gelaat onder handen nemen. In het begin flits je om de twee weken, na een tijdje is een onderhoudskuur van om de vier weken voldoende. Dat klinkt goed, maar ik ben benieuwd of het toestel me ook kan overtuigen om mijn epilator de deur te wijzen. Moeilijk is het niet, pijnlijk evenmin: je kiest een stukje huid uit en ... flits. Het nadeel: het kost wat tijd en als je even georganiseerd bent als ik, weet je al na vijf minuten niet meer welke delen nu wel of niet behandeld werden. Kortom: het kost me gemakkelijk een dik halfuur om beide onderbenen richting een haarvrij leven te flitsen. Aan de andere kant: met een serie op de achtergrond hoor je me niet klagen. Al na enkele weken is mijn haargroei enorm verminderd en ben ik weer bij met Game of Thrones. Is alles volledig weg? Dat nog niet, maar ik heb geduld. Summer is coming, die gladde benen wellicht ook.”

4. Koude was

Kruidvat, Ontharingsstrips , 4,99 euro, bij Kruidvat

Nathalie: “Normaal gezien laat ik mijn bikinizone en benen maandelijks ontharen met suikerhars. De rest epileer ik. De methode die ik uittestte, waren de wasstrips voor benen, bikinizone en bovenlip. Daarbij verwarm je een strip een tiental seconden tussen je handen, om dan de bovenlaag eraf te pellen en het gedeelte met was aan te brengen op de te ontharen zone. En dan: trekken maar! So far, so good: ik start met de benen (het grootste oppervlak, dus het makkelijkst, lijkt me), maar helaas blijkt mijn beenhaar van de koppige soort. Ondanks verwoede – en pijnlijke – trekpogingen blijft er best wat haar staan. Om van achtergebleven lijmresten nog maar te zwijgen. Die krijg ik met slechts veel moeite weg met de bijgeleverde reinigingsdoekjes. Om die reden laat ik de bikinistrips mooi in hun pakje zitten en probeer ik het nog eens met de kleinere versies voor de bovenlip. Maar helaas hier hetzelfde verhaal: pijnlijk en plakkerig, en weinig efficiënt. Ik hou het dus voorlopig gewoon bij het epileren.”

5. Warme was

Laurence Dumont, Epil Mug, 11,19 euro, bij Di.

Margo: “Als ervaren epileerder was ik overtuigd: waxen met warme was wordt kinderspel. Maar het bleek toch geen koud kunstje. Je warmt de wax op in de microgolfoven en wrijft hem dan met de haarrichting mee tot hij hard wordt. Dan trek je de strip tegen de haarrichting in los. Het is wat zoeken: Hoeveel smeer je op je been? Hoe groot maak je de strip? Hoe hard trek je? Is de was niet te warm? Na een tijdje heb je het beet. De echte moeilijkheid? Alle haren verwijderen, want je kan beter niet twee keer over dezelfde plaats waxen. Eenmaal je een strip verwijderd hebt, voelen je benen wel superglad, en dat vier weken lang. Ideaal dus als je op reis geen scheermesje of epileerapparaat wil meezeulen.”

7. Epilator

Braun Silk-épil 9, 139,95 euro, bij Vanden Borre

Nele: “Al mijn hele leven ben ik een loyale scheerder. Het is pijnloos, efficiënt en snel. Alleen jammer dat die haartjes even snel weer komen piepen. Het fenomeen ‘epilator’ heeft mij dan ook altijd al geïntrigeerd, al was het toch even slikken toen ik er daadwerkelijk mee aan de slag moest. Eerlijk? Het doet best pijn. Al heeft de huidige generatie epileertoestellen het grote voordeel dat je ze onder de douche kan gebruiken; het warme water werkt enigszins verzachtend. Een tweede voordeel: de pijn betert snel. Sprongen de tranen de eerste keer al in mijn ogen bij de gedachte om dit ooit nóg eens te moeten doen, dan epileer ik tegenwoordig zelfs zonder verpinken mijn oksels. Tip: je kan het wel het best één tot twee dagen voor een feestje of vakantie doen, om te vermijden dat de typische rode bultjes je benen ontsieren. Bovendien komen de haartjes minder snel terug, omdat je ook het haarzakje mee uittrekt. Afhankelijk van je haargroei kan dat zo’n twee tot vier weken duren. En daar heb ik zo af en toe eens op de tanden bijten toch best voor over.”

8. Scheermes

Gillette, Venus Platinum Extra Smooth € 17,99 bij Kruidvat

Birte: “Telkens als ik een douche neem, haal ik een scheermesje over mijn oksels, benen en venusheuvel. Sowieso gebruik ik meestal een Venus-scheermesje van Gillette; ze zijn handig en maken je benen heerlijk glad. Een nadeel: ze zijn prijzig. Daarom switchte ik enkele maanden geleden naar scheermesjes van het huismerk in de supermarkt. Heel wat goedkoper én er zaten er tien keer zoveel in de verpakking. Win-win? Nee, eerder big mistake. Ik scheerde meermaals in mijn benen en kreeg last van ingegroeide haartjes. En nu weet ik weer waarom ik liever een beetje meer betaal voor mijn vertrouwde merk: deze Venus Platinum Extra Smooth ligt erg goed in de hand. Bovendien heeft het mesje een laagje balsem dat je huid vederzacht maakt. Aanradertje!”

9. Schijfepilator

Laurence Dumont, Epil Douce, 6,19 euro, bij Di

Liesbeth: “Een kleine bekentenis: ik ben geen ontharingsheld. Epileren of harsen, het is niets voor mij. Enkele jaren geleden raapte ik mijn moed bijeen en klopte ik aan bij een schoonheidsspecialiste voor een professionele waxbeurt. Maar mijn haartjes waren véél te kort. Bijgevolg had ik – letterlijk – een ongelofelijk pijnlijke behandeling aan mijn been en stapte ik buiten met het gevoel dat mijn huid in brand stond. Trauma tot en met. Sindsdien hou ik het braafjes bij een scheermes. Het enige nadeel? Je moet er elke week tijd aan besteden en mijn velletje is na zo’n scheerbeurt best droog. Daar belooft de schijfepilator komaf mee te maken. ‘Door met de schijf in cirkelvormige bewegingen over de huid te wrijven, breken haartjes af en trakteer je jezelf op een peeling voor een extra zacht en glad resultaat. Ideaal om tussen twee ontharingsbeurten stoppeltjes te verwijderen.’ Dat het hebbeding pijnloos zou werken, klinkt me als muziek in de oren. Gelukkig klopt dat. Het is alsof ik met een zacht schuurpapiertje over mijn benen ga. Alleen ... het werkt voor geen meter. Pas als ik veel druk zet en verschillende keren over dezelfde zone wrijf, lukt het me om haartjes te verwijderen. Hoe langer die haartjes zijn, hoe gemakkelijker het gaat. Uiteindelijk ben ik zeker twintig minuten kwijt én spot ik nog enkele koppige overblijvers. Tot overmaat van ramp voelen mijn benen ook nog eens superdroog aan. Geef mij dan maar een scheermesje, dat het klusje in enkele minuten klaart.”