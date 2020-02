Dit waren de opvallendste looks op de BAFTA-awards Valérie Wauters

03 februari 2020

09u03 0 Style Gisteren werden in Londen de BAFTA’s uitgereikt, de Britse variant van de Oscars. Wij zetten de meest opvallende outfits die te zien waren op de rode loper op een rijtje.

Charlize Theron

Actrice Charlize Theron was genomineerd voor de award van beste actrice voor haar rol in ‘Bombshell’. De award kon ze jammer genoeg niet verzilveren, maar dat wil niet zeggen dat Charlize er niet prachtig uitzag in dit opvallende kleed met diep decolleté.

Scarlett Johansson

Is het een flamingo, of is het Scarjo?

Renee Zellweger

Alles staat tegenwoordig strak aan Renee Zellweger: niet alleen haar jurk, maar ook haar gezicht (met dank aan enkele prikjes van de botoxdokter).

Florence Pugh

Wat als... je eigenlijk geen zin hebt om uit je bed te rollen om naar de BAFTA’s te gaan? Dan neem je je dekbed gewoon mee naar de rode loper, zoals ‘Little Women’-actrice Florence Pugh deed.

Margot Robbie

Margot Robbie heeft al behoorlijk wat awardshows achter de rug dit seizoen. De actrice kon zelf geen beeldje in de wacht slepen, maar zag er wel beeldig uit in haar zwarte jurk.

Emilia Clarke

De award voor simpelste jurk van de avond? Die ging ongetwijfeld naar Emilia Clarke.

Kate & William

Prins William is de voorzitter van de BAFTA’s en mocht dus de slotspeech van de avond leveren. Het koninklijke koppel zag er ... koninklijk uit in een stijlvolle smoking en een jurk met Griekse godin-allures.

Lily Rose Depp

Veel had Lily Rose Depp (dochter van die andere bekende Depp) niet om het lijf, maar dat wil niet zeggen dat ze er niet goed uit zag in deze kanten combinatie tussen jurk en jumpsuit.

Zoe Kravitz

Zoe Kravitz had veel weg van een Oscarbeeldje ... jammer genoeg vindt die awardshow pas volgende week plaats Zoe!