Dit waren de mooiste looks op de Haute Couture fashion week (en daarom zijn ze zo extreem) Valérie Wauters

28 januari 2019

16u05

Bron: Allure 0 Style De haute couture modeweek is net achter de rug. Naast kledij om bij weg te dromen sprong ook de make-up weer in het oog. Draagbaar was hij allerminst, en wij vertellen je graag hoe dat komt.

Couture is big business. Om een modemerk als een officieel haute couture-huis te beschouwen moet het merk beschikken over een eigen atelier (met minstens 15 fulltime werknemers) waar kleding op maat gemaakt wordt voor privéklanten. Vervolgens moet deze kledij gemaakt worden door een team van 20 personen, die erkende savoire-faire technieken gebruiken. Daarnaast moeten ze twee keer per jaar (in januari en juli) een collectie uitbrengen met minstens 35 designs met zowel dag- als avondkleding. Deze eisen worden gesteld door zowel het Franse Ministerie van Industrie als de Fédération Française de la Haute Couture.

Nu je deze vereisten kent, mag het ook geen wonder heten dat het haar en de make-up die wordt getoond op de haute couture fashion week over het algemeen nogal overdreven is: ze moeten immers de hoge eisen die aan de couture gesteld wordt matchen. De beautylooks op de meest recente haute couture fashion week waren daar ook geen uitzondering op. Meer zelfs: dit jaar leek de make-up nog luxueuzer en extravaganter dan normaal, met een niveau aan fantasie en vakmanschap dat perfect aansloot bij de kledij en deze zelfs bij momenten overtrof. Wij zetten de beste beautylooks daarom graag voor je op een rijtje.

Valentino

Alexis Mabille

Christian Dior

Givenchy

Chanel