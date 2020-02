Dit waren de mooiste beautylooks van de Oscars VW

10 februari 2020

13u42 0 Style Zien en gezien worden: daar draait het vaak om op de rode loper van de Oscars. Wij zagen vooral dat het goed was, en verzamelden de mooiste beautylooks van de Oscars van 2020.

Het parelhaar van Lucy Boynton

Lucy Boynton daagde op in een jurk van Chanel, maar wat écht opviel was haar kapsel. De actrice vroeg haar haarstylist om een rij parels langs haar zijscheiding te plaatsen. Met succes, want dat opvallende accent zag er prachtig uit in combinatie met haar messy bob.

De krullen van Zazie Beetz

De ‘Joker’-actrice is gezegend met een bos prachtige krullen, en zette die in de kijker door de rest van haar outfit en make-up behoorlijk sober te houden. Goede keuze, Zazie!

De nagels van Billie Eilish

Handig zijn ze vast niet, die nagels/klauwen, maar wel he-le-maal Billie.

De blonde pixie-cut van Olivia Colman

Oliva Colman debuteerde een nieuwe, hyperbonde pixie-cut op de rode loper van de Oscars. Wedden dat dit een nieuwe trend wordt komende zomer?

De speelse dot van Julia Butters

‘Once upon a time in Hollywood’-actrice Julia Butters is amper tien jaar oud, maar was nu al een ster op de rode loper van de Oscars. Dat had ze vooral te danken aan haar knalroze jurk en schattige dot, die er niet alleen stijlvol, maar vooral ook speels uitzag en zo perfect bij haar leeftijd paste.